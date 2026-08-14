Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Problemi per Marc Marquez: l'ammissione del campione

Nel corso di questa stagione, a maggio 2026, Marc Marquez si è sottoposto a una nuova operazione a Madrid per rimuovere una vite di un precedente intervento chirurgico alla spalla destra che si era piegata e toccava il nervo radiale. Nella prima parte di campionato il campione in carica aveva avuto numerosi episodi di intorpidimento al braccio destro.

Nel corso della sua carriera il nativo di Cervera si è dovuto sottoporre a un totale di 7 interventi complessivi tra gomito, omero e spalla dopo il grave infortunio di Jerez de la Frontera del 2020. L’ultima operazione sembrava riuscita a Madrid, ma a quanto pare il recupero muscolare completo non è ancora avvenuto. Marc aveva mascherato i problemi fisici con le vittorie in Ungheria, Repubblica Ceca e Germania, ma a Silverstone il numero 93 è stato nuovamente condizionato dai dolori alla spalla destra.

L’ammissione del campione

Marc Marquez ha rinnovato il suo contratto con la squadra corse ufficiale della Casa di Borgo Panigale il 23 giugno 2026. Il 9 volte iridato ha firmato un accordo biennale che lo porterà in sella a una Rossa sino al termine del campionato 2028. I successi dello spagnolo, complici gli errori di Marco Bezzecchi, sembravano poter rimettere in discussione anche la rincorsa alla decima corona, ma c’è di nuovo ansia nel box della Ducati.

Con un Pecco Bagnaia già separato in casa e promesso sposo dell’Aprilia, la figura di Marc Marquez diventa ancora più essenziale nelle logiche del team emiliano. Il pilota iberico ha confessato di aver sofferto molto durante il weekend di Silverstone e questo spiegherebbe anche il nono posto della Sprint Race e il settimo finale nel Gran Premio. Al di là delle mescole della sua Desmosedici GP26, le sofferenze nel Regno Unito hanno riacceso le preoccupazioni. Lo spagnolo, nel documentario Ducati Inside, ha dichiarato:

“Il fisico non era a posto, ho rischiato di cadere, non avevo il controllo del braccio destro. La gomma andava meglio. Ma fisicamente non c’ero. Provavo a controllare, ma rispetto alle prove perdevo l’anteriore nelle curve 1 e 9 e non mi è piaciuto. La gomma posteriore è calata dal terzo giro ed era inguidabile: era impossibile piegare e aprire il gas. Sul lato, sembrava una gomma da bagnato. Non avevo mai avuto questa sensazione con questo pneumatico e non riuscivo a guidare”.

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Rebus Ducati

La Casa di Borgo Panigale, oltre a Bagnaia, perderà anche Fabio Di Giannantonio al termine della stagione, fresco di accordo con KTM. Il romano raggiungerà il fratello minore di Marc, mentre Acosta farà il percorso inverso e salterà in sella a una Desmosedici. Il giornalista Simon Patterson, come riportato sulle colonne di The Race, ha spiegato:

“Marc sta attraversando un momento difficile. Marc ci mente continuamente, ormai lo sappiamo, ci mente regolarmente sulle sue condizioni fisiche. Non è nemmeno lontanamente al 100%, anche se dice di divertirsi ancora ad andare in moto”.

Il campione in carica sta provando a lanciare il cuore oltre l’ostacolo, ma dal crash di Mandalika del 2025, nel weekend successivo alla celebrazione del nono titolo, non si è più ripreso al 100%. Risultano evidenti le sue difficoltà in una annata in cui la Rossa non è nemmeno all’altezza di Aprilia su molti tracciati. Servirà un recupero miracoloso del fuoriclasse catalano per lottare sino alla fine con le RS-GP, ma mai dare per finito un fenomeno in grado di vincere in carriera 102 gare nel Motomondiale.