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Il diciassettesimo round del calendario di MotoGP 2026 accenderà i riflettori sul testa a testa tra Marc Marquez e Jorge Martin. Quest’ultimo ha conservato, dopo il secondo posto di Motegi, la leadership della graduatoria di soli 2 punti sul campione della Ducati in carica. In Giappone il passo del numero 93 è stato superiore e non ha concesso mezza chance alla concorrenza. Nonostante una super pole e una partenza a fionda, giro dopo giro, Jorge Martin si è dovuto accontentare della seconda piazza.

La MotoGP, subito dopo aver spento i motori nel Paese del Sol Levante, si è messa in movimento verso l’Isola di Lombok, dove questo fine settimana Aprilia e Ducati daranno vita all’ennesima battaglia. Il Gran Premio d’Indonesia nelle ultime tre stagioni è stato un affare tra i rider della Casa di Borgo Panigale. Nel 2025 ha celebrato il successo Fermin Aldeguer, in procinto di passare al team VR46 nella prossima stagione, mentre nel 2024 fu Jorge Martin a svettare con la Desmosedici. Bagnaia si aggiudicò la tappa di Mandalika nel 2023, anno del suo ultimo titolo in top class, mentre nel 2022 a sorpresa Miguel Oliveira fece felici i fan dell’Aprilia.

Marc Marquez non ha mai vinto in Indonesia e fu anche vittima, nel 2025, dell’infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la fase finale del campionato. Si tratta di una pista che con i suoi curvoni veloci a destra potrebbe far riaffiorare i problemi fisici alla spalla che hanno inclinato le certezze del 9 volte iridato ad Assen e a Silverstone.

Le caratteristiche del tracciato

Il circuito inaugurato nel 2021 è stato costruito in una zona economica speciale, progettata per incrementare il turismo sull’isola di Lombok, situata a est di Bali. Lo sviluppo dell’area è stato repentino e la pista è diventata una attrazione per tutti gli amanti della MotoGP. È lungo circa 4,3 chilometri, con un totale di 17 curve. Il design del tracciato sfrutta i panorami spettacolari sull’Oceano Indiano e sulle colline di Lombok.

I rider saranno messi a dura prova, tra curve strette e repentini cambi di quota, che lo rendono una delle sfide più demanding della classe regina. Alle spalle dei primi due rivali della graduatoria, c’è Marco Bezzecchi, a -49 punti dal compagno di squadra. Il romagnolo appare fuori dai giochi, considerato anche il suo ultimo successo in pista al Mugello il 31 maggio. A 90 punti dal leader spagnolo dell’Aprilia, fermo in quarta posizione, c’è Pedro Acosta che non è riuscito a dare seguito al weekend perfetto corso in Austria. Ancor più distaccati si trovano Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Raul Fernandez e Pecco Bagnaia, autori di un campionato altalenante. In pista ci sarà l’esperto Aleix Espargarò su Honda al posto dell’infortunato Joan Mir.

Gli orari TV del GP Indonesia

L’evento asiatico verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in live streaming su NOW. TV8 offrirà in differita le sfide delle tre classi del Motomondiale nella giornata di domenica. Il diciassettesimo atto del campionato MotoGP prevede 27 giri, mentre la Sprint Race si correrà sulla distanza di 13 tornate. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni:

Venerdì 9 ottobre

FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGP: 4:45-5:30

P Moto3: 7:15-7:50

P Moto2: 8:05-8:45

P MotoGP: 9:00-10:00

Sabato 10 ottobre

FP2 Moto3: 2:40-3:10

FP2 Moto2: 3:25-3:55

FP2 MotoGP: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGP: 4:50-5:30 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto3: 6:45-7:25 (diretta su TV8)

Qualifiche Moto2: 7:40-8:20 (diretta su TV8)

Sprint MotoGP: 9:00 (diretta su TV8)

Domenica 11 ottobre