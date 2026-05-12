Marc Marquez è volato a Madrid per risolvere i suoi guai fisici. La doppia operazione a spalla e piede destro è riuscita perfettamente

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Getty Images Infortunio e operazione per Marc Marquez

Non c’è pace per Marc Marquez costretto a balzare l’appuntamento domenicale in Francia per recarsi in Spagna per risolvere tutti i problemi fisici che lo stavano attanagliando. La rottura del quinto metatarso del piede destro è avvenuta a seguito di un brutto high-side nella Sprint Race di Le Mans. Il nove volte campione del mondo è uscito di scena al penultimo giro, quando era attaccato alla gomma posteriore della Honda di Joan Mir in lotta per il sesto posto.

A seguito di accertamenti medici e una radiografia, il fuoriclasse della Ducati è stato dichiarato non idoneo in vista del Gran Premio di Francia. Il 33enne di Cervera ne ha approfittato per sottoporsi a un doppio intervento chirurgico a Madrid. L’infortunio patito a Le Mans si è sommato a quello cronico alla spalla destra che, da inizio stagione, gli stava dando noia in sella alla Rossa. Marc Marquez aveva già scelto di sottoporsi a un intervento chirurgico dopo il GP di Barcellona per risolvere le complicazioni createsi nell’arto destro in seguito al tonfo di Mandalika 2025.

Annata maledetta

Marc Marquez non è sembrato a suo agio in sella alla GP26 a causa della problematica all’omero destro, già operato in quattro delicate operazioni precedenti. Le viti si sono mosse a seguito del crollo causato da una entrata kamikaze di Bezzecchi in Indonesia, finendo per intaccare il nervo radiale. Marc Marquez non aveva la forza necessaria nel braccio destro, gestendo le energie nel corso dei weekend. In alcuni casi, come ad Austin, la difficile condizione fisica lo ha portato a forzare nei primi giri della SR, incappando in una caduta figlia della sua difficile condizione.

Marc Marquez avrebbe voluto scendere in pista a Le Mans e Barcellona, provando a portare a casa più punti possibili. L’ennesimo botto nella ghiaia lo ha portato ad anticipare i tempi e operarsi prima di Montmelò. La cosa certa è che Marc sarà costretto a saltare la tappa di casa, ma è decisamente probabile che possa balzare anche il round successivo del Mugello. L’obiettivo principale ora è ritrovare una perfetta forma fisica in vista del ritorno alle competizioni.

Operazioni delicate

Nella spalla destra di Marc sono stati tolti i due pin che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale, mentre nel piede destro è stata inserita una placca al quinto e un pin al quarto metatarso. “Aspettiamo la riabilitazione e nei prossimi giorni capiremo come e quando potrà tornare”, ha affermato Davide Tardozzi nelle scorse ore ai microfoni di Sky Sport. Lo spagnolo rimane in dubbio per il GP d’Italia del Mugello (29-31 maggio).

Il team manager della Casa emiliana ha annunciato che le operazioni sostenute domenica scorsa dal campione in carica sono andate bene e attenderanno le risposte che Marc Marquez avrà dal suo fisico quando inizierà la riabilitazione. Tra meno di tre settimane si corre al Mugello, la gara di casa di Ducati. Secondo quanto riportato da Sky la presenza del numero 93 in Italia non è scontata, anche perchè il calendario offrirà un back to back con il GP d’Ungheria.

Il gap dalla vetta occupata da Bezzecchi è già di 71 punti. Marc Marquez si è mostrato già in piedi in una foto su Instagram dove ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni: “L’operazione è stata un successo, grazie al team medico per il loro incredibile lavoro”.