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Getty Images Yamaha ha scelto Martin al posto di Quartararo

Dopo 8 lunghi anni si concluderà l’esperienza di Fabio Quartararo in sella alla M1 con un passaggio al principale competitor nipponico. Il campione del mondo 2021 ha aspettato con pazienza che i tecnici della Casa di Iwata partorissero una moto all’altezza dei suoi obiettivi, ma il nuovo progetto con il motore V4 è stato un totale fallimento.

Yamaha ha scelto di resettare il proprio futuro con una line-up totalmente inedita per il biennio 2027-2028. Oltre a Quartararo anche Alex Rins lascerà la squadra e al loro posto arriveranno il campione del mondo 2024, Jorge Martin, e il promettente Ai Ogura. Il marchio dei Tre Diapason si è aggiudicato l’attuale leader della graduatoria, tornato in ottima forma nel 2026, e il vincitore della sfida di Assen che sta facendo sognare gli uomini del team satellite Trackhouse.

Permangono dubbi

Yamaha ha bruciato sul tempo Honda in merito al più grande talento giapponese degli ultimi 15 anni. Ogura si è incoronato campione del mondo Moto2 2024 con MT Helmets – MSi, diventando il primo rider del Paese del Sol Levante a vincere un campionato del mondo in quindici anni da Hiroshi Aoyama nel 2009. Dopo un anno di rodaggio in sella all’Aprilia in MotoGP, in questo campionato sta dimostrando di avere un talento purissimo. Non avrà sulle spalle la pressione che, invece, ricadrà su Martin.

Toccherà a Martinator, infatti, trascinare la squadra giapponese al successo. Fisicamente il madrileno ha superato i problemi fisici del 2025, tuttavia potrebbero esserci anche interessi economici dietro la firma. In questa fase la Casa di Noale rappresenta il place to be, ma i contrasti della scorsa annata hanno segnato il reparto con la dirigenza italiana. Al suo posto arriverà Pecco Bagnaia che affiancherà il confermatissimo Marco Bezzecchi.

Quartararo alla Honda, invece, è una mossa storica tra i principali costruttori giapponesi, simile a quella che Valentino Rossi fece al contrario nel 2004. Mir e Marini hanno deluso profondamente le aspettative. In Yamaha sono pronti alla svolta, tuttavia hanno celebrato Quartararo e Rins. Paolo Pavesio, amministratore delegato del reparto corse del brand di Iwata, ha dichiarato:

“Fabio sarà sempre una leggenda Yamaha in MotoGP; insieme siamo cresciuti, abbiamo festeggiato e affrontato sfide. Alex ha contribuito con esperienza, conoscenza e impegno”.

Mercato in subbuglio

Sfruttando il cambio regolamentare che attende la MotoGP, Pedro Acosta si è accasato alla Ducati, scherzando sul fatto che gli doni il rosso. Il primo ducatista nell’attuale classifica, Fabio Di Giannantonio, potrebbe passare alla KTM, mentre Franco Morbidelli dovrebbe lasciare il team VR46. Raul Fernandez è praticamente stato riconfermato da Trackhouse e Tech3 ha puntato Luca Marini e il rider australiano Agius. Dani Holgado debutterà in top class con Gresini Racing nel 2027, al fianco di Mir.

Per Rins la situazione si è fatta complessa dopo un inizio in MotoGP positivo, dato che era riuscito a vincere sia con Suzuki che durante il suo anno come pilota satellite Honda, ma il passaggio in Yamaha è stato ostacolato da problemi meccanici e fisici. L’unico pilota che è sicuro del suo posto nel team di Tokyo è Johann Zarco che dovrebbe continuare in LCR. Sponda Yamaha, nella squadra satellite Pramac, proseguirà il suo percorso di crescita in top class Toprak Razgatlioglu. In questa annata il turco non si è ancora riuscito a togliere una soddisfazione in pista, non essendo ancora entrato in top 10.