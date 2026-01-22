A Giacarta è stata svelata la nuova Yamaha M1 con il motore V4. Fabio Quartararo e Alex Rins guideranno la rivoluzione

Ufficio Stampa Yamaha Caratteristiche nuova Yamaha M1

La Yamaha non attende il cambio generazionale del 2027 per imporre nuovi standard in MotoGP. Dopo annate di atroci sofferenze in top class la Casa di Iwata ha investito tantissime risorse nella creazione di un nuovo motore che promette faville. Il prototipo, adottato anche dai rider del team satellite Pramac, rappresenta l’inizio di una nuova era. L’impatto estetico della M1 non si discosta dalla tradizione. Il blu rimane il colore dominante, tuttavia una lunga e più ampia fascia nera spicca sulla carena laterale e sul cupolino.

A cambiare è il cuore pulsante sotto il serbatoio dopo anni di sperimentazioni. Il motore M1 V4 è sceso in pista nel 2025 con tre wild card con il collaudatore Augusto Fernandez, convincendo i tecnici ad abbandonare il motore quattro cilindri in linea con cui sono arrivati i successi storici di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Fabio Quartararo in MotoGP.

Non si torna più indietro

La Yamaha è stata il fanalino di coda della classifica costruttori nel 2025 con appena 247 punti messi a referto. I campioni della Ducati hanno celebrato il sesto titolo consecutivo con 768 punti. Un gap enorme che i tecnici giapponesi sperano di riuscire a colmare con l’introduzione del propulsore V4, un anno prima dell’arrivo del nuovo ciclo regolamentare. Yamaha è l’unico marchio ancora presente nella Fascia D del sistema di concessioni, il più basso, che garantisce più vantaggi nello sviluppo.

L’obiettivo dei vertici della Casa giapponese è quello di tornare a vincere dei Gran Premi. Fabio Quartararo, dopo il titolo del 2021, ha avuto una chance iridata l’anno successivo per poi crollare in una crisi di risultati preoccupante. Nelle qualifiche, nella passata stagione, si sono visti dei miglioramenti tangibili con 5 pole position e 11 partenze in prima fila. Il francese è rimasto sotto l’ala protettiva del brand dei tre diapason proprio per la tanto attesa novità tecnica di questa annata. L’ultimo trionfo risale al 2022 e, anche se nel 2025 sono arrivati due podi nelle SR e uno domenicale in Spagna. El Diablo sarà sempre affiancato da Alex Rins, mentre nel team Pramac ci saranno Jack Miller e Toprak Razgatlioglu. Quest’ultimo porterà la sua lunga esperienza in pista, dopo i trionfi in Superbike, aumentando il tasso tecnico della formazione satellite.

L’entusiasmo di Quartararo

Fabio Quartararo, convinto dalle promesse dei vertici di Iwata, ha scelto di restare a combattere sulla nuova M1 in stile Desmosedici. In più di una intervista ha lasciato intendere di essere stanco di lottare a centro gruppo e di voler cambiare marcia. In occasione dell’unveiling della nuova M1 ha dichiarato:

“Sono pronto a tornare in sella! La presentazione della squadra è sempre il momento in cui crescono l’energia e l’entusiasmo per la nuova stagione, e non potrei desiderare un pubblico migliore e più caloroso dei tifosi indonesiani. È emozionante iniziare questo nuovo capitolo. Il motore V4 è un grande cambiamento e non vedo l’ora di scoprire come si comporterà in pista. Penso che anche i tifosi e i media siano molto curiosi. Mi sono allenato duramente tutto l’inverno, quindi sono pronto a dare il massimo. L’Indonesia è il luogo perfetto per iniziare perché i tifosi qui sono incredibili. Come sempre, farò tutto il possibile per renderli orgogliosi!”

Alex Rins è in scadenza di contratto e dovrà alzare l’asticella dei risultati. Secondo lo spagnolo la nuova M1 garantirà maggiori opportunità di sviluppo ma occorrerà molto lavoro. L’ex Suzuki si è impegnato duramente nella pausa invernale per essere pronto per lo shakedown previsto dal 29 al 31 gennaio e per i test di Sepang in programma dal 3 al 5 febbraio.