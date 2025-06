Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Sembra esserci una maledizione sul team HRC della Casa di Tokyo. Dopo i problemi fisici accusati da Marc Marquez dal 2020 a 2023, gli eredi dell’asso spagnolo hanno subito numerosi infortuni. In seguito all’addio dell’otto volte iridato, Mir e Marini hanno deciso di cogliere al volo l’occasione di salire in sella alla RC213V, ma negli ultimi tempi sono arrivati più problemi che soddisfazioni. La prima annata del fratello minore di Rossi si è conclusa con appena 14 punti complessivi. Nella prima parte del 2025 il rendimento era leggermente migliorato, ma la miglior performance si è sostanziata in un ottavo posto nel GP delle Americhe.

Nei test per la 8 Ore di Suzuka Luca Marini è caduto in sella alla Honda CBR1000RR-R SP, subendo una lussazione dell’anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e pneumotorace destro. I soccorritori lo hanno portato in ospedale dove è stato trattenuto per le prime operazioni. La squadra giapponese stava valutando l’inserimento del rider italiano nella sfida endurance, ma lo ha perso anche per i prossimi appuntamenti della MotoGP. Al suo posto è stato scelto l’ex pilota del team LCR Taka Nakagami.

Chi è il sostituto di Luca Marini

Nel team LCR la novità del 2025 è stata rappresentata da Somkiat Chantra, che ha pensionato Nakagami. Quest’ultimo ha corso nel team satellite della Honda per 7 stagioni. Nel 2018 ha affiancato Cal Crutchlow e nella sua prima annata arrivò al sesto posto nella tappa della Comunità Valenciana, concludendo la stagione da rookie in 20º posizione con 33 punti. Nel 2019 venne confermato nel team di Lucio Cecchinello e subì un brutto infortunio alla spalla destra nel round di casa. Riuscì almeno a concludere il GP d’Italia in quinta posizione, chiudendo l’annata al 13º posto con 74 punti.

Nel 2020 Taka registrò una pole position nel Gran Premio di Teruel e due quarti posti (Andalusia ed Europa), arrivando al decimo posto con 116 punti. Ai tempi la Honda era al top e la crescita del giapponese proseguì nel 2021, al fianco di Alex Marquez, con un quarto posto in Spagna. Nel 2022 saltò 3 GP per infortunio, sostituito dal connazionale Tetsuta Nagashima, chiudendo solo diciottesimo in classifica. Nel 2023 marcò in classifica 56 punti, arrivando ottavo ad Assen. Nella sua ultima annata, con Johann Zarco come compagno di squadra, concluse la sua esperienza in MotoGP al diciannovesimo posto.

Da tester a pilota ufficiale del team HRC

Nakagami ha corso a Le Mans nel 2025 con una wild card, siglando un insperato sesto posto. Dopo aver macinato chilometri nei test sulla RC213V, i vertici della Casa di Tokyo hanno voluto premiare il numero 30. La tappa italiana perderà Marini, ma per il giapponese rappresenta una grande occasione per mandare un messaggio al management. Takaaki vuole continuare a stupire, magari precedendo anche Joan Mir che non sta attraversando un grande periodo di forma.

Nel Motomondiale Nakagami ha corso 263 gare, salendo sul podio in 14 occasioni. Ha vinto due gare nelle classi propedeutiche alla MotoGP, dimostrando sempre una grande regolarità. A 33 anni si toglierà la soddisfazione di correre nel team HRC nell’attesissima sfida del Mugello. Raccoglierà dati utili in vista dei prossimi round. Il ritorno in pista di Luca Marini è previsto entro la fine del campionato, ma non c’è ancora una data certa.