Fonte: Getty Images MotoGP, GP Spagna 2025: orari Sky e TV8

Il paddock della MotoGP si è spostato in giro per il mondo nei primi due mesi. I fan europei, finalmente, potranno osservare i propri beniamini sulla pista spagnola di Jerez. Pecco Bagnaia dovrà fare nuovamente i conti con i fratelli Marquez. Motivatissimi a fare la differenza nel GP di casa potrebbero essere, nuovamente, i favoriti per le prime due posizioni del podio. I tifosi non potranno ammirare Jorge Martin che, all’esordio stagionale sull’Aprilia in Qatar, si è infortunato. Il crash violentissimo è avvenuto a causa di una collisione con la Ducati di Fabio Di Giannantonio.

Il campione del mondo ha subito la rottura di 11 fratture costali e non è ancora chiaro quando potrà tornare in sella a una MotoGP. Lo scorso anno Martin aveva trionfato con merito, davanti a Pedro Acosta e Daniel Pedrosa. La KTM potrebbe essere della partita. La classifica vede una entusiasmante sfida, alle spalle della squadra ufficiale della Casa di Borgo Panigale, tra il team Gresini Racing e quello Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Morbidelli e Di Giannantonio stanno facendo un bel lavoro e hanno agganciato a quota 126 punti il duo iberico che guida la squadra Gresini. Detto di Alex Marquez, a deludere le aspettative dei ducatisti è stato Fermin Aldeguer. Per ora il rookie ha conquistato appena 20 punti in classifica, ma sarà tra gli osservati speciali nella tappa di casa.

L’ostico tracciato iberico

Il circuito vanta due staccate molto complesse: la 1 dove si passa da quasi 280 km/h a 105 km/h e la 6, da 288 km/h a 87 km/h, caratterizzate da decelerazioni superiori a 1,6 g, tra le più ostiche dell’intero campionato. L’ultima curva, intitolata a Jorge Lorenzo, è stata teatro di numerose sfide tra Valentino Rossi e i suoi storici rivali spagnoli. Epiche battaglie si sono combattute con Sete Gibernau, Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Un’epoca meravigliosa dove erano i costruttori giapponesi a dominare la scena.

Marc Marquez non vince a Jerez de la Frontera dal 2019. Nei suoi anni migliori in Honda aveva un ritmo impressionante e potrebbe tornare a rivivere forti emozioni in sella alla Rossa. Il catalano sta superando ogni più rosea previsione in questa nuova esperienza sulla Desmosedici GP25. Sta rendendo a tratti noioso un Mondiale che sarebbe dovuto essere combattuto. Cinque anni fa, proprio sul tracciato spagnolo, aveva vissuto il tragico infortunio alla spalla destra. Sembrava finito ma è tornato più forte di prima. “I record sono buoni, ma non sono la cosa più importante. Tra cinque anni nessuno ricorderà i tuoi record se un altro pilota li batterà. Ciò che mi definisce è la capacità di superare le avversità, soprattutto dopo l’infortunio, è stata la sfida più difficile della mia carriera“, ha affermato l’otto volte iridato in una intervista concessa all’edizione spagnola di Motorsport.

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio di Spagna verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend di Jerez.

Venerdì 25 aprile

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

P Moto3: 13:15-13:50

P Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 26 aprile

FP2 Moto3: 8:40-9:10

FP2 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00 (diretta su TV8)

Domenica 27 aprile