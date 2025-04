Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Francesco Bagnaia, come nasce il soprannome Pecco

Bagnaia è noto per l’appellativo Nuvola Rossa, in pista, avendo collezionato vittorie a raffica in sella alla Ducati; oppure con il nickname #GoFree, come appare sul retro della sua tuta, ma per tutti è conosciuto con il nome Pecco. Cresciuto a Chivasso, Bagnaia ha iniziato a correre nelle categorie Minimoto e MiniGP, di cui divenne campione europeo nel 2009. L’anno dopo si cimentò nel campionato mediterraneo 125 PreGP, chiudendo al secondo posto in classifica. Nel 2011 e nel 2012 partecipò al campionato spagnolo velocità, arrivando al terzo posto finale, prima nella classe 125 e poi nella classe Moto3, e registrando sempre in ciascuna stagione una vittoria in gara.

Il rider della Ducati ha spiegato come è nato il suo soprannome: “Deriva da mia sorella (Carola, oggi sua assistente sui circuiti, ndr), che mi chiamava così da piccolo. Non riusciva a dire Francesco, mi chiamava ‘Pecco’ e da quella volta è rimasto così“. Ai microfoni di DAZN il centauro ha aggiunto: “Quando mi chiamano ‘Francesco’ a volte non mi giro. Tutta la famiglia (compresi papà Pietro e mamma Stefania, ndr) ha un soprannome diverso e, senza farlo apposta, ogni tanto non mi accorgo che si stanno rivolgendo a me quando mi chiamano col mio vero nome“.

Una carriera al top

Il rider piemontese ha esordito a 16 anni nel Motomondiale, nella classe Moto3, con la FTR M313 del Team Italia, squadra ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana. Non marcò punti nella sua stagione da rookie, ma attirò l’attenzione di Valentino Rossi. Quest’ultimo decise di investire sul torinese e lo selezionò nel VR46 Racing, mettendogli a disposizione una KTM RC 250 GP, sempre con Fenati come compagno di squadra. Registrò come miglior risultato un quarto posto in Francia e concluse la stagione al 16º posto con 50 punti.

Nel 2015 transitò all’Aspar Team, in sella a una Mahindra MGP3O, con al suo fianco il futuro rivale Jorge Martin. Il suo miglior risultato in Moto3 arrivò nel 2016 con il quarto posto finale, condito anche da due vittorie. Il passaggio nella classe di mezzo gli regalò anche la prima corona iridata della sua carriera. Nel 2018 si laureò campione con 306 punti, davanti a Oliveira, Binder e Alex Marquez. A quel punto la Ducati lo premiò con la sella della Desmosedici del team Pramac in top class. I primi anni non furono spettacolari, ma servirono da rodaggio per il passaggio nel team factory della Casa di Borgo Panigale.

La sfida a Marc Marquez

Dopo aver sfiorato il titolo nel 2021, Pecco Bagnaia ha avuto la meglio di Fabio Quartararo nella stagione successiva. Il torinese si è confermato campione nel 2023, mentre lo scorso anno è stato battuto da Jorge Martin, nonostante un filotto di 11 successi. In quest’annata sta riscontrando grandi difficoltà in sella alla nuova Ducati Desmosedici. Il confronto con Marc Marquez si sta rivelando più ostico del previsto. Lo spagnolo si è adattato subito nella nuova realtà, riuscendo a conquistare tutte le gare ad eccezione di Austin, dove è scivolato, lasciando la strada spianata a Pecco.

La stagione è ancora molto lunga, ma Marc Marquez sembra essere diventato il leader del team factory della Ducati. Il titolo perso lo scorso anno ha già rappresentato un duro colpo per Bagnaia. L’ultima cosa che avrebbe voluto, per il 2025, era quella di ritrovarsi un mastino come il Cabroncito nel vicino box.