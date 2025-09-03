Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

GP della Catalogna

Nelle ultime dieci edizioni corse a Barcellona, il vincitore sul tracciato catalano non si è laureato campione del mondo a fine anno, a eccezione di Marc Marquez nel 2019 su Honda. Tradizione rispettata anche nella passata stagione dove a svettare fu Bagnaia, poi uscito sconfitto nel duello finale con Jorge Martin. Il numero 93 non dovrà preoccuparsi troppo della cabala, considerando l’ampio margine in classifica sugli inseguitori, ma andrà alla ricerca di un feeling che gli è quasi sempre mancato nella sua gara di casa.

Marc Marquez volerà nel weekend catalano con un margine di 175 punti nei confronti del fratello Alex. Gli basterà dilatare il gap di almeno altre 10 lunghezze per avere a Misano, tra una settimana, la possibilità di giocarsi già la prima chance per chiudere i giochi. L’obiettivo in Spagna per l’ex Honda sarà quello di vincere, continuando la striscia positiva di 7 doppiette GP/SR di fila. Situazione molto diversa per Pecco Bagnaia che viene da un periodo nerissimo. La pausa estiva sembra aver accentuato i problemi dell’italiano, ancora alle prese con una scarsa familiarità sulla Rossa. Lo scorso anno, quando si era disputato anche il Gran Premio della Solidarietà al posto di quello di Valencia, colpita dall’alluvione, il torinese aveva creduto nella possibilità di vincere il suo terzo mondiale consecutivo in MotoGP.

I numeri mentono

Pecco Bagnaia ha vinto tanto in passato in questa fase dell’anno, sebbene abbia perso la Sprint Race del round catalano proprio all’ultimo giro con una scivolata evitabile nel 2024, ma pare essere il lontano parente del pilota che aveva dominato la scorsa stagione. Marc Marquez, mai in sintonia con il layout catalano, potrebbe invertire il trend. “Mi piace Montmelò perché è la mia pista di casa, ma non mi piacerebbe se non lo fosse. Se il circuito fosse dall’altra parte del mondo, sarebbe l’ultimo in cui andrei”, ha spiegato lo spagnolo a Motorsport.com. Il campione del team factory Ducati ha sottolineato di apprezzare l’atmosfera del circuito e il tifo nei suoi confronti.

L’ultimo trionfo di Marc Marquez a Barcellona risale al 2019 mentre lo scorso anno, in sella alla Desmosedici GP23 del team Gresini Racing, ha chiuso al secondo posto la Sprint e al terzo posto il GP. I fan sperano di festeggiare una doppietta dei fratelli di Cervera. Alex, infatti, potrebbe consolidare la seconda posizione in classifica. Dei sei rider che corrono su Ducati, Alex Marquez e Franco Morbidelli, fresco di rinnovo con il team VR46, sono quelli che sono scivolati di più nel 2025 (14 cadute ciascuno), a seguire il rookie Fermin Aldeguer (10). D’altro canto, Pecco Bagnaia (6) e Fabio Di Giannantonio (3) sono caduti meno del leader della classifica (9) che però si è adattato perfettamente alle caratteristiche della Desmosedici GP25.

Atmosfera rovente a Barcellona

Fari puntati anche su Marco Bezzecchi e l’Aprilia, dopo tre podi domenicali di fila, e su Pedro Acosta che sta crescendo su KTM. Non bisogna dimenticare la Honda che ha confermato Zarco nel team satellite e Luca Marini, reduce da due piazzamenti nella top 5 a Balaton Park. Difficilmente vedremo una Yamaha al top al Montmelò. Lo scarso grip del tracciato iberico potrebbe frenare la M1. Per Quartararo la seconda parte di stagione si sta rivelando un autentico incubo.