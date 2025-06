Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Pecco Bagnaia vuole vincere in Italia per il terzo anno di fila con Ducati

Domenica prossima Pecco Bagnaia ha una delle ultime chance, prima dello stop forzato per la pausa estiva, per mandare un chiaro segnale al compagno di squadra. Il Mugello è un feudo del bicampione del mondo della MotoGP e, nelle ultime tre edizioni, non ha mai fallito l’appuntamento con la gloria. L’ultimo risultato ottenuto ad Aragon lascia ben sperare i tifosi italiani che correranno in massa per assistere alla nona sfida del campionato 2025.

Dopo anni a celebrare il Rosso di Gofree, nel 2025 ci sarà anche un’ampia presenza di fan di Marc Marquez. Quest’ultimo, a suon di vittorie, sta conquistando anche gli scettici. La Ducati gli ha teso una mano nel momento di maggiore crisi dopo l’infortunio alla spalla e il calo delle performance della Honda, e il Cabroncito sta rispondendo alla fiducia da grande campione. Nonostante una Desmosedici GP25 nervosa, la peculiare guida dello spagnolo sta nascondendo i limiti tecnici della versione aggiornata. Qualche caduta ha condizionato un percorso sin qui con poche sbavature. Bagnaia, dal canto suo, sarebbe dovuto essere il rivale numero 1 dell’otto volte iridato, ma non c’è mai stato mezzo duello sino all’ultimo giro tra i due. Pecco, per ora, ha vinto solo quando Marc è crollato al suolo. In terra italiana dovrà dimostrare di aver superato i blackout di inizio stagione.

Le caratteristiche del circuito

La pista che sorge nel comune di Scarperia e San Piero, nella città metropolitana di Firenze, è di proprietà della Ferrari. Il tracciato è lungo 5245 metri e si snoda attraverso 15 curve. L’autodromo toscano è noto per aver accolto grandi campioni e sfide straordinarie. Sede di arrivo di tappa in due edizioni del Giro d’Italia, nel 1977 e nel 2007, ha ospitato anche un Gran Premio di Formula 1, nel 2020, in occasione della festa della Scuderia Ferrari. Si festeggeranno, infatti, i 1000 GP del team italiano nella massima categoria del Motorsport.

Il layout del tracciato italiano favorisce la Ducati dal 2017, grazie al lunghissimo rettilineo dove le MotoGP superano i 350 km/h. A rompere l’egemonia della Casa di Borgo Panigale ci pensò Fabio Quartararo nel 2021, anno del suo titolo mondiale in top class. Sulla Rossa, negli ultimi 9 anni, hanno trionfato Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci e Pecco Bagnaia. Nel 2009 la prima vittoria della Desmosedici si deve al grande Casey Stoner.

Statistiche a favore di Pecco e degli italiani

Valentino Rossi ha il record di successi di MotoGP, con sette trionfi siglati consecutivamente tra il 2001 ed il 2008, prima con la Honda e in seguito con la Yamaha. Il fenomeno con il numero 46 festeggiò anche l’edizione 1997 con l’Aprilia in 125, anno del suo primo titolo mondiale, per poi trionfare in 250 nel 1999. Bagnaia proverà ad aggiudicarsi la terza edizione di fila. Nel 2020 la gara non si è potuta disputare a causa delle restrizioni per la pandemia da Covid-19. In quella stagione si corse due volte a Misano, proprio come nel 2021.

Marc Marquez ha festeggiato una sola volta al Mugello, in sella alla Honda nel 2014. Lo spagnolo più vincente in era MotoGP sul circuito italiano è Jorge Lorenzo, autore di 6 vittorie. Il numero 93 sta vivendo uno stato di grazia e rappresenterà un osso duro per Pecco. Con 93 lunghezze di margine sull’italiano in classifica, Marc potrebbe anche amministrare il vantaggio. Il terzo posto di Aragon è stato positivo per l’italiano, come sottolineato anche da Dall’Igna. “[Pecco nella sfida spagnola] ha riacquistato quella fiducia e quella confidenza in sé e nella moto che avevano lasciato il posto allo sconforto e all’amarezza delle ultime gare“, ha sancito il direttore tecnico veneto che si aspetta un Pecco alla riscossa nella tappa italiana.