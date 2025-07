Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

La prima stagione di Marc Marquez in sella alla Rossa è già da film. Nessun pilota nella storia della Casa di Borgo Panigale aveva registrato 5 vittorie di fila. Nonostante diverse Desmosedici di altissimo profilo, i vari Bagnaia, due volte campione in MotoGP, Jorge Martin, iridato lo scorso anno, e in passato altri grandi interpreti del motociclismo non era riusciti a trovare un feeling così evidente sulla Ducati. Marc ha saputo interpretare al meglio le caratteristiche della GP25, trovando già al debutto il dolce gusto dello champagne sul primo gradino del podio.

I fan si aspettavano un duello acceso tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez nel 2025. Il numero 63 avrebbe dovuto sfruttare la lunga militanza nel team per comprovare la sua leadership, ma è stato travolto dal tornado spagnolo. L’italiano ha cominciato a lamentarsi delle innovazioni della nuova Desmosedici già nei primi test a Sepang. Al di là del fattore tecnico, l’italiano ha sofferto la presenza di un rider leggendario nel box. L’unica vittoria stagionale, non a caso, è arrivata per il torinese proprio quando è crollato al suolo Marc nella tappa di Austin.

L’ammissione da brividi su Marc Marquez

Il centauro di Cervera si sta avvicinando a grandi passi al suo nono riconoscimento iridato. Potrebbe eguagliare Valentino Rossi alla fine di questo campionato e superarlo senza patemi nel 2026, sfruttando un anno di esperienza in più sulla Rossa. Marc potrebbe anche provare ad acciuffare i super record di Giacomo Agostini, il pilota con il maggior numero di riconoscimenti nel Motomondiale. Lo stesso bresciano, ancora attento osservatore delle dinamiche della pista, ha parlato in occasione di una intervista a La Gazzetta dello Sport.

“Marc è capace di battere anche il mio record di Mondiali. Marquez è un grande e si merita tutto. A lui bisogna inchinarsi, non bisogna fischiarlo. Anche perché ha attraversato momenti difficili, dai quali non era scontato uscire. E perché pur di ricominciare a vincere ha rinunciato ai soldi della Honda“, ha affermato il fenomeno bresciano.

Il vero obiettivo in Ducati

Raggiungere i 15 titoli di Giacomo Agostini vorrebbe dire non smettere di vincere sino ai 40 anni. Una missione ardua persino per Marc Marquez che ha avuto quattro operazioni alla spalla destra e dei problemi di diplopia in passato. Dopo il passaggio dalla Honda alla Ducati, il numero 93 ha trovato brillantezza e continuità, ma gli infortuni sono sempre dietro l’angolo per un pilota. Il target saranno i 10 mondiali, di cui 8 in top class. Di sicuro al fenomeno iberico non manca la fame di vittorie, quella che sembra non avere più Pecco Bagnaia. Quest’ultimo ha svelato il suo punto debole in una recente intervista.

La sconfitta nel 2024 è rimasta nella testa del torinese. Per di più la promozione di Marc Marquez dal team Gresini ha creato un blocco psicologico dal quale farà fatica a uscire. Lo spagnolo è troppo più forte su qualsiasi tracciato del calendario. Il gap di vantaggio sugli inseguitori in classifica appare incolmabile. Per di più Pecco è piombato stabilmente anche alle spalle di Alex Marquez. Al rientro dalla pausa estiva l’italiano dovrà quantomeno dimostrare di riuscire a riacciuffare il secondo posto in graduatoria. Per ora il distacco è di 48 punti dal rider del team Gresini, mentre è di 168 punti dal maggiore dei fratelli Marquez.