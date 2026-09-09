Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images MotoGP, rivoluzione nel team di Valentino Rossi

Dopo due stagioni nella sua squadra di famiglia, Franco Morbidelli saluterà Valentino Rossi e la MotoGP. Una scelta quasi obbligata dati gli scarsi risultati del 2026, dopo un primo anno in VR46 tutt’altro che esaltante. L’esperienza in Yamaha era stata condita invece dalla lotta al titolo nel 2020, nella squadra satellite, ma già nel team ufficiale sulla M1 era andato incontro a problemi seri.

Franco è figlio di Livio Morbidelli (ex pilota motociclistico e vicecampione italiano della classe 80 e 125) e di Cristina De Franco, brasiliana. Proprio per questo sul suo casco sono raffigurate le bandiere italiana e brasiliana.

Originario del quartiere romano di San Giovanni, a 10 anni si trasferì in una frazione di Tavullia, dove è diventato il primo membro dell’Academy di Valentino Rossi. Dopo essersi laureato campione europeo Superstock 600 nel 2013, il pilota conquistò il titolo Moto2 nel 2017.

Le scelte di Valentino Rossi

Nel 2027, nella squadra VR46, arriveranno Nicolò Bulega e Fermin Aldeguer. Per Morbidelli si andrà a concludere anche l’esperienza in MotoGP, perché in KTM Tech3, ultima sella disponibile, sta per arrivare l’annuncio del rookie australiano Senna Agius, in attesa dell’ufficializzazione di Guenther Steiner. Il comunicato sul pupillo di Valentino che accompagna il video Instagram è stato il seguente:

“Alla fine di questa stagione, il nostro percorso insieme a Franco Morbidelli giungerà al termine. Ci sono stati podi, battaglie e tanti momenti da festeggiare, ma ciò che ci porteremo dietro va ben oltre la pista. Siamo felici di aver potuto condividere questo percorso con te, Franky”.

In nove anni in top class l’italo-brasiliano ha conquistato tre successi, tutti nel 2020, anno in cui si è laureato vice-campione del mondo. Gli infortuni hanno limitato la crescita del pilota e, nonostante l’occasione avuta in Ducati, non c’è mai stata una vera e propria ripresa. Quando Jorge Martin ha vinto il titolo mondiale nel 2024, Morbidelli non è riuscito a ottenere risultati positivi. Il 2025, invece, era cominciato con due terzi posti nelle prime 4 gare, ma il settimo posto finale in graduatoria costruttori con 230 punti sembrava poter essere un trampolino importante per questa annata. Al contrario nel 2026 Franky è stato surclassato da Fabio Di Giannantonio, futuro rider KTM, totalizzando sin qui appena 53 punti.

Nuova opportunità

In questa annata sulla Ducati Desmosedici GP25 il suo miglior risultato è stato l’ottavo posto nella gara inaugurale in Thailandia, unica top 10 domenicale. Morbidelli andrà a correre nel Mondiale Superbike, sostituendo il campione Bulega, capace di conquistare 26 delle 27 gare disputate in questa annata gloriosa. Morbidelli già conosce le gomme Michelin, con cui ha corso tanti anni in MotoGP e potrebbe avere l’occasione di lottare per un altro riconoscimento iridato, dopo quello conquistato in Moto2 nel 2018.

Jack Miller correrà nel campionato delle moto derivate di serie su una Yamaha, mentre Brad Binder ha scelto BMW. L’attuale pilota della Yamaha, Alex Rins, potrebbe unirsi all gruppo. Morbidelli è stato un simbolo della scuola di Valentino, aprendo una tradizione. Nel 2020 prese parte anche al Monza Rally Show valido per il campionato del mondo rally 2020, come era solito fare il Dottore prima dello start della sua carriera ufficiale nell’automobilismo. Morbidelli ha partecipato con il team WithU Racing nella classe WRC3, classificandosi al sessantunesimo posto assoluto. Nel 2027 inizierà per lui un nuovo capitolo della carriera.