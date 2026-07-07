KTM ha ufficializzato l’arrivo di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, due dei migliori talenti della Ducati nelle ultime due annate

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Getty Images L’emozionante saluto al team VR46 di Di Giannantonio

Dopo 10 gare disputate nel 2026 non c’è nessun altro pilota in sella a una Ducati Desmosedici con più punti di Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano del team VR46 è stato costante e veloce praticamente su tutti i tracciati sin qui, dimostrando di essere maturato notevolmente rispetto al passato, dove alternava grandi prestazioni a performance sotto tono.

Nonostante questi super risultati e un bel feeling con il team, Valentino Rossi non è riuscito a tenersi stretto il Diggia. Il rider ha trovato l’accordo con la KTM per unirsi al team factory del costruttore austriaco per le prossime due stagioni. L’obiettivo di correre in una squadra ufficiale ha fatto la differenza e sui canali ufficiali la squadra con base a Tavullia ha pubblicato un filmato emozionante in cui si può vedere lo stesso pilota congedarsi dai membri della formazione VR46 dopo aver firmato il nuovo contratto per le prossime annate per KTM.

L’emozionante saluto al team

Il romano ha fatto fatica a trattenere le lacrime e ha ringraziato tutti i membri della squadra, dal direttore Uccio Salucci al team manager Pablo Nieto, sino al coach Idalio Gaviria. Diggia si è meritato il passaggio in una squadra ufficiale, ma per il team VR46 risulterà difficile sostituirlo. Franco Morbidelli sta vivendo una crisi profondissima, mentre Fermin Aldeguer, indiziato numero 1 per arrivare al posto del Diggia, in questa annata ha sofferto tantissimo a causa di una serie di problemi fisici. Ha subito un grave infortunio anche durante le prove del GP d’Olanda ad Assen, che gli ha causato la frattura della vertebra T7.

Rimanendo nel team Gresini Racing, il vice campione del mondo 2025 Alex Marquez, affiancherà Fabio Di Giannantonio nel team ufficiale KTM dal prossimo anno. Il fratello minore di Marc ha vinto un solo GP in questa annata, nella tappa di casa in Spagna, a seguito della caduta in Catalogna dopo il tamponamento con Acosta, ha subito la frattura marginale della vertebra C7 e la frattura della clavicola destra. In questa annata difficilmente si toglierà grandi soddisfazioni, ma rappresenterà una risorsa importante in futuro per la Casa di Mattighofen.

Ruoli ben chiari

KTM si è assicurato un leader affidabile e una seconda guida di qualità. In base ai rumor spagnoli il team austriaco pagherà maggiormente Alex Marquez, mentre l’italiano ha scommesso sulla voglia di vincere su una moto inferiore rispetto alla concorrenza. Con le nuove regole la MotoGP cambierà volto nel 2027 e potrebbero esserci delle sorprese. Nel video in alto il romano in lacrime ha dichiarato:

“Pensavo fosse un pelino più facile. Siete stati un team incredibile, siete una squadra pazzesca. Non sono mai stato così bene in una squadra, mi avete dato tutto. Tutto quello che sono adesso, tutte le cose belle che mi stanno arrivando, sono merito vostro. Grazie a tutti perché non ero questa persona e non ero questo uomo, non ero nemmeno questo pilota. Davvero, grazie a tutti”.

Con questa mossa, KTM ha scelto due piloti ambiziosi ed esperti. Nadia Padovani, proprietaria e team principal del team Gresini, ha annunciato in un post: