Nella VR46 farà il suo esordio, in MotoGP, Nicolò Bulega. Dopo aver dominato in Superbike l’emiliano riabbraccerà Valentino Rossi e si confronterà con Aldeguer

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Getty Images Nella VR46 farà il suo esordio Aldeguer e Bulega nel 2027

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano anche nel motociclismo, dove Bulega è pronto a salire su una delle selle più ambite del Paddock della classe regina. Valentino Rossi diede fiducia al rider romagnolo già nel 2015, nel Gran Premio della Comunità Valenciana. Con una wild car balzò su una KTM RC 250 GP dello SKY Racing Team VR46 e nel 2016 entrò a far parte della squadra VR46 Racing, con i compagni di box Andrea Migno, Romano Fenati e Lorenzo Dalla Porta.

La carriera sulle due ruote di Nicolò è cominciata nel 2007 nel campionato italiano di minimoto. Nel 2011 divenne campione italiano ed europeo MiniGP Junior 50. Nel 2012 si laureò campione italiano PreGP 125, mentre l’anno seguente conquistò il campionato di categoria PreGP 250. Nel 2014 Bulega si fece notare nel campionato spagnolo di velocità nella categoria Moto3, chiudendo la stagione al sesto posto. L’anno dopo, sempre nel campionato iberico, registrò tre terzi posti, tre secondi posti e una vittoria, laureandosi campione nell’ultima sfida a Valencia.

Eredità importante

In Moto3 e Moto2 Bulega non è riuscito a emergere, schiacciato dalle pressioni e da avversari più affamati. In Superbike ha dimostrato tutto il suo valore, sfiorando il titolo lo scorso anno contro l’esperto Toprak Razgatlioglu, e vincendo a raffica nel 2026. Il titolo nella categoria top delle moto derivate di serie con Ducati è oramai solo una formalità. Nella prossima stagione Nicolò Bulega sarà chiamato a tenere alti i colori di VR46, non facendo rimpiangere Fabio Di Giannantonio, fresco di contratto con KTM.

Il romano è stato molto costante nel corso di questa annata ed è stato attirato dall’idea di passare in una squadra ufficiale. Il team di Valentino Rossi ha in mente una coppia di piloti giovani e arrembanti. Al posto del Diggia e di Franco Morbidelli, il Dottore ha scelto Fermin Aldeguer, oggi nel team Gresini Racing, e Nicolò Bulega.

Il futuro campione della SBK avrà a disposizione una nuova Ducati 850cc, dovendo fare i conti con una nuovo capotecnico e un nuovo ambiente. Come dimostrano i risultati di Razgatlioglu, pluripremiato in Superbike, la MotoGP è una sfida di un altro livello. Per Bulega cambierà praticamente tutto, persino il numero sul cupolino, ma con test mirati e l’aiuto della squadra del Dottore ha tutte le possibilità di emergere anche nella top class.

Dettaglio curioso

Bulega da anni utilizza in pista il numero 11. In MotoGP non potrà sceglierlo: l’11 è già stato preso dal rider brasiliano Diogo Moreira. In ogni caso vi sono tante notizie positive per l’emiliano: Matteo Flamigni sarà il suo capotecnico, Daniel Borroni l’elettronico e Valentino Rossi il capo dei sogni. Flamigni aiuterà il pilota italiano a crescere in una fase decisiva di adattamento alle nuove moto che stravolgeranno gli equilibri in MotoGP, dopo gli anni condivisi in Superbike al fianco di Tommaso Raponi.

Dalle 1000cc Superbike alle 850cc della top class del Motomondiale il passo è grande. Il circuito intitolato a Marco Simoncelli ha visto già protagonista in queste ore Bulega, salito a porte chiuse sul prototipo da 850cc con le nuove gomme Pirelli che sta preparando da tempo la Casa di Borgo Panigale. Un piccolo vantaggio in vista della prossima stagione.