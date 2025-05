Valentino Rossi ha fatto la storia della classe regina e questa supremazia ha sempre creato forti invidie da parte dei suoi colleghi. Per moltissimi anni il Dottore è stato il punto di riferimento in pista , distruggendo i sogni di gloria di tanti campioni, a partire da Biaggi. Le rivalità sono passate attraverso dei mind games che hanno demolito le speranze di giovani che sognavano di vincere in top class. Dopo oltre un quarto di secolo nel Motomondiale, il centauro di Tavullia ha deciso di appendere il casco al chiodo nel 2021 e di dedicarsi alla creazione di una Academy che permettesse a una nuova generazione di corridori di emergere.

Il 9 volte iridato continua a dare spettacolo nel WEC, ma le maggiori soddisfazioni le sta avendo con il team VR46 in MotoGP. Dalla scuola di Valentino sono emersi straordinari interpreti, come Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo della MotoGP, Franco Morbidelli, vicecampione nel 2020 sulla Yamaha M1, Marco Bezzecchi, alfiere di punta del team Aprilia e Luca Marini, fratello minore di Rossi e sostituto di Marc Marquez nel team Honda HRC. In questa annata il Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha fatto affidamento su Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Il primo ha a disposizione una GP25, come quelle dei centauri della squadra ufficiale della Ducati, mentre l’italo-brasiliano corre sulla Desmosedici dello scorso anno.

La bordata a Valentino Rossi

Nel roster della sua Academy il Dottore, in base agli ultimi rumor, vorrebbe inserire dal 2026 l’astro nascente Pedro Acosta. Quest’ultimo si sta trovando male su una KTM in caduta libera a avrebbe già avuto un primo incontro con Valentino nel Ranch di Tavullia. L’arrivo di un giovane spagnolo sarebbe una novità assoluta nel roster della squadra satellite della Casa di Borgo Panigale, tuttavia vi sono diversi elementi da considerare. Pedro, infatti, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Marc Marquez e Pecco Bagnaia in sella a una Desmosedici ufficiale.

Alex Barros, ex pilota della classe 500, ha lanciato una frecciata al centauro italiano. Lo ha fatto in occasione del podcast di Manuel Pecino, ospite di una puntata di Barros Brothers di PecinoGP, dove non sono mancate le dichiarazioni ad effetto. "Valentino Rossi - ha affermato Alex Barros - spingerà Pedro Acosta contro Marc Marquez. Gli farà il lavaggio del cervello". L’espressione che ha usato l’ex centauro di Cagiva, Suzuki e Honda può essere tradotta anche con l’intenzione di ingaggiare l’enfant prodige della KTM con lo scopo di “mettere sotto” Marc Marquez. Di sicuro l’ultimo degli obiettivi di Acosta sarebbe quello di passare su una Desmosedici per investire un connazionale, ma l’accusa di Barros nei confronti di Rossi è pesantissima, anche se pronunciata con un pizzico di black humor.

Impazzano le voci di mercato

Se Marc Marquez vincerà il nono mondiale a fine anno, di sicuro Valentino avrebbe piacere a non essere superato nella classifica all-time dal suo ex rivale nel 2026. Barros ha aggiunto: "Supponiamo che Pedro vada al team VR46, l’unico satellite Ducati disponibile. Lì Vale farebbe il lavaggio del cervello a Acosta per fargli desiderare di puntare su Marquez come primo avversario".

Barros, infine, ha detto la sua anche sulla notizia del momento, ossia il probabile divorzio a fine anno tra l’Aprilia e Jorge Martin. "Ha una offerta di tre anni da Honda - ha rivelato l’ex corridore - per il triplo dello stipendio che percepisce attualmente". Il madrileno non si farà sfuggire l’occasione e potrebbe prendere il posto di Joan Mir, iridato nel 2020, o del fratello minore di Valentino Rossi.