Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images "Colpa di Marquez": l'ossessione di Valentino Rossi per il decimo titolo sfumato nel 2015

Nove titoli mondiali in bacheca e una carriera ormai conclusa. Eppure, quando si parla del 2015, Valentino Rossi sembra ripiombare esattamente dove si trovava all’epoca. Lo ha confermato durante la sua partecipazione a Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio per presentare il libro “La mia storia”. Tra ricordi e considerazioni sul motociclismo, l’ex pilota Yamaha è tornato sull’episodio con Marc Marquez, mostrando quanto quella stagione continui a condizionare il suo racconto sportivo.

La questione non è stabilire se Rossi abbia diritto a essere amareggiato. Naturalmente sì. Colpisce invece che, dopo oltre un decennio, la sua interpretazione sia rimasta sostanzialmente immutata, senza lasciare molto spazio a letture differenti.

Rossi contro Marquez, il 2015 continua a far discutere

“Ognuno ha il suo limite. Qualcuno l’ha più basso, qualcuno più alto. La storia del 2015 mi fa ancora più arrabbiare: Marquez non lottava per il campionato, lottava solo per farmi perdere. Quella è una cosa che non passa, che brucia ancora“, ha detto VR46.

Le parole pronunciate davanti a Fazio riportano direttamente alla controversa stagione conclusa con il titolo mondiale di Jorge Lorenzo. Rossi arrivò all’ultima gara di Valencia ancora in corsa per il campionato, ma dovette partire dall’ultima posizione in griglia dopo la penalizzazione ricevuta per il contatto con Marquez a Sepang.

Quell’episodio ha prodotto discussioni interminabili, analisi dei filmati, ricostruzioni delle traiettorie e interpretazioni spesso inconciliabili. Eppure Rossi continua a presentare una convinzione precisa: Marquez avrebbe corso con l’obiettivo di impedirgli di conquistare il decimo titolo.

È una lettura legittima dal punto di vista personale, ma resta la sua interpretazione, non una verità definitivamente accertata. Ed è proprio questa distinzione che tende a scomparire quando il racconto viene riproposto come se non esistessero altre prospettive.

Undici anni dopo, la rabbia è rimasta identica

“La sensazione, il mio stato d’animo, è ancora uguale alla sera di Valencia“, ha aggiunto Rossi. Forse è questa la dichiarazione più significativa dell’intera intervista. Non tanto per la delusione, comprensibile in chi ha visto sfumare un Mondiale all’ultima gara, quanto per l’ammissione che il tempo non abbia modificato praticamente nulla.

Rossi ha provato anche a ridimensionare il peso di quel ricordo: “Tante volte mi guardo allo specchio e dico: non concentriamoci sull’unico titolo perso. Ma lo sport è così, fa più male quello che perdi“.

Una riflessione che contiene una contraddizione interessante. Da una parte il tentativo di relativizzare una sconfitta dentro una carriera straordinariamente vincente; dall’altra, l’incapacità dichiarata di sottrarsi a quella stessa ossessione.

Il rischio è che il 2015 diventi eterno, almeno nel racconto di Rossi. Una vicenda sulla quale ognuno può conservare la propria opinione, senza che sia necessario trasformare ogni nuova intervista in un ulteriore processo a Marquez.

MotoGP, Rossi guarda anche a Bezzecchi

Nel corso della conversazione c’è stato spazio anche per la MotoGP attuale, con un passaggio dedicato a Marco Bezzecchi. Secondo Rossi, il pilota dell’Aprilia “sta bene perché ha vinto in Qatar, ma è un po’ amareggiato perché aveva la possibilità di vincere il Mondiale, aveva la velocità, ma ha fatto troppi errori e probabilmente non lo vincerà“. Un giudizio che fotografa una stagione nella quale la competitività non è sempre bastata a trasformare il potenziale in risultati.