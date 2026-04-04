Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Valentino Rossi ha scelto il suo nuovo pupillo

Per un campione di MotoGP esperto come Valentino Rossi ci vuole veramente poco per comprendere le dinamiche sportive della pista. Attualmente il suo team VR46 sta correndo nel concreto con un solo pilota in top class. Fabio Di Giannantonio, sotto pressione e in scadenza di contratto, ha reagito con prove d’orgoglio, diventando dopo 3 GP il primo ducatista in classifica all’inseguimento del leader Marco Bezzecchi.

Al contrario Franco Morbidelli appare svuotato di ogni energia e sempre più in difficoltà in sella alla moto emiliana. In questa annata i due rider italiani hanno a disposizione una Desmosedici GP25, con la quale Marc Marquez ha vinto con ampio margine nella passata stagione. La moto factory stavolta è stata consegnata nelle mani di Alex Marquez, vice campione del mondo, che sta faticando più del dovuto nel team Gresini Racing.

Il percorso del giovane spagnolo

Fermin Aldeguer, secondo rider della squadra di Nadia Padovani, ha avuto un inizio di stagione travagliato a causa dei postumi dell’infortunio patito l’8 gennaio 2026, in un test a Valencia. Costretto a operarsi per la frattura della diafisi del femore ha saltato i test invernali e il GP d’apertura, rientrando nella seconda tappa in Brasile, dove ha concluso all’ottavo posto. Nel round successivo di Austin il nativo di Murcia è parso appannato e non è riuscito ad andare oltre l’undicesima posizione.

Ci vorranno delle settimane per ritrovare la forma fisica ideale, ma Fermin è pronto a mandare un messaggio chiaro a Valentino Rossi. Nel 2025 è stato il miglior rookie in pista. In Francia ha siglato il primo podio Sprint, in terza posizione, replicando anche alla domenica e conquistando il primo podio in una gara di MotoGP. Concluse in seconda posizione in Austria alle spalle di Marc Marquez, conquistando il secondo podio stagionale. In Indonesia, dopo il secondo posto nella Sprint, alla domenica siglò la prima vittoria in carriera in top class. Ha chiuso all’ottavo posto in classifica con 214 punti, non distante dagli attuali rider del team VR46: Di Giannantonio e Morbidelli.

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Fuga dal team Gresini Racing

La squadra guidata dalla vedova di Fausto Gresini non è ancora riuscita a trovare l’accordo con la Casa di Borgo Panigale per rinnovare il contratto come squadra satellite per il 2027 e, nel frattempo, i piloti hanno preso accordi con altri team. Alex Marquez dovrebbe annunciare a breve il passaggio alla KTM, mentre Fermin si è lasciato ammaliare dalla corte di Valentino Rossi che ha grandi progetti per lui.

Sfumato Pedro Acosta, destinato al team factory della Ducati, il Dottore ha scelto il classe 2005 che, domani 5 aprile, compirà 21 anni. Già campione europeo Moto2 nel 2021, nel Motomondiale ha ottenuto nel 2023 una terza posizione in graduatoria nella classe di mezzo. Il suo percorso è quello di un talento destinato a vincere molte sfide in MotoGP. La Casa emiliana ha fatto di tutto per tenersi Fermin, facendogli firmare un contratto di quattro anni con la formula del 2+2 e una clausola di rescissione alla fine del secondo anno. Per lui non ci sarà l’immediato trasferimento al team factory, salvo sorprese, ma un passaggio prestigioso alla corte di Valentino. Come riportato sulle colonne di Motorsport.com riceverà materiale e trattamento da pilota ufficiale, ricevendo le novità quasi contemporaneamente ai piloti del team ufficiale.