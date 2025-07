Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images La squadra del 9 volte iridato, Valentino Rossi, punta su un nuovo talento

La classifica dei team della MotoGP riflette lo stato di appannamento della squadra VR46. L’obiettivo a inizio stagione, dopo aver stretto l’accordo con la Ducati per avere a disposizione una GP25 ufficiale, era quello di inserirsi nel testa a testa tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Il traguardo sin qui è stato raggiunto dal piccolo team Gresini Racing, soprattutto grazie alle performance strabilianti di Alex Marquez. Il fratello minore del leader della classifica ha quasi sempre preceduto il numero 63, nonostante l’utilizzo della Desmosedici dello scorso anno.

La Ducati ha trovato nei fratelli Marquez due fari che lasciano sereni Tardozzi e Dall’Igna, nonostante la parabola discendente di Bagnaia. La squadra corse ufficiale emiliana ha raggiunto 541 punti in graduatoria, mentre il team Gresini Racing è a quota 353. Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team si trova a 281 con un ampio margine sulla KTM. Morbidelli e Di Giannantonio hanno alternato ottime performance a passaggi a vuoto preoccupanti. Sul romano c’erano grandi aspettative, ma il feeling con la Desmosedici GP25 non è stato dei migliori. Di Giannantonio ha chiuso due GP al terzo posto, ma ha quasi la metà dei punti di Alex Marquez. Morbidelli è stato costretto a saltare il GP di Germania e non sarà presente nemmeno a Brno dopo un brutto infortunio alla spalla destra. Valentino Rossi sta già guardando intorno alla ricerca di un alfiere di punta.

Il nome nuovo per Valentino Rossi

Si era parlato del potenziale arrivo di Pedro Acosta, sempre più in crisi in sella alla KTM. Il centauro spagnolo sta deludendo le aspettative, finendo spesso al suolo. Sono innumerevoli i danni economici in una azienda già falcidiata dalla crisi. Per Valentino Rossi un talentino come Acosta potrebbe essere un grosso rischio. Con un altro giovane spagnolo, invece, andrebbe più sul sicuro. La crescita di Fermin Aldeguer è costante nel team Gresini Racing.

Aldeguer sta uscendo dall’ombra di Alex Marquez, ritagliandosi uno spazio sempre maggiore. Nella squadra di Nadia Padovani è quasi impossibile non trovarsi bene. Il nativo di Murcia, dopo gli ottimi risultati nella classe di mezzo, ha celebrato il primo podio in MotoGP sul tracciato di Le Mans. Rappresenterebbe un identikit perfetto perché già conosce le caratteristiche della Ducati e potrebbe sfidare senza troppi timori reverenziali i colleghi iberici.

La conferma della trattativa

Il manager Hector Faubel ha assicurato che da Borgo Panigale arriverà per Aldeguer un trattamento ufficiale nella prossima stagione. Sembra che questo verrebbe garantito attraverso il team VR46. Sarebbe una pedina importante per lo scacchiere di Valentino Rossi, sempre alla ricerca di nuovi astri nascenti. Per una volta la concezione di crescita di un pilota della sua Academy sarebbe accantonata, facendo anche un piacere alla Ducati che ha investito sul ventenne.

La Desmosedici ufficiale verrebbe sfilata dalle mani di Fabio Di Giannantonio che, al quarto anno in MotoGP su una Ducati, non ha ancora fatto il definitivo salto di qualità. Il romano si presenterà sul tracciato di Brno da quarto in classifica nella generale, determinato a riscattare la scivolata di domenica scorsa al Sachsenring. Vi suggeriamo di approfondire gli orari e le trasmissioni TV che mostreranno live e in differita il GP della Repubblica Ceca, dodicesimo atto del campionato 2025.