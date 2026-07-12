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ANSA L'incidente è avvenuto subito dopo la partenza

Un incidente con conseguenze drammatiche scuote il settore del motociclismo. Sul noto circuito di Brno (in testa all’articolo un’immagine di repertorio) durante una gara della categoria Superstock 1000/Superbike dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship, infatti, l’austriaco Philipp Steinmayr di 32 anni e il romeno Adrian Rus-Sinner di 43 anni sono morti a seguito delle gravi ferite riportate dopo una caduta avvenuta poco dopo la partenza della gara.

Un incidente drammatico

L’incidente è avvenuto sabato 11 luglio, poco dopo la partenza della gara di Brno, dove poche settimane fa ha corso anche il Motomondiale. Steinmayr, infatti, ha avuto un problema tecnico con la moto ed è stato poi colpito da Rus-Sinner, che sopraggiungeva da dietro. L’impatto è stato fatale. Il pilota austriaco è deceduto sul colpo, mentre il romeno poco dopo, in ospedale, a seguito delle gravi ferite riportate.

La notizia del decesso è stata divulgata soltanto nella giornata di oggi, ma non sono stati rilasciati ulteriori dettagli per tutelare la privacy delle famiglie. A seguito dell’incidente, l’organizzazione è intervenuta e ha optato per l’annullamento di tutto il programma rimanente del weekend, che prevedeva diverse competizioni sul circuito della Repubblica Ceca.

Steinmayr, in passato campione del mondo del Fim Ewc (Endurance World Championship) nella categoria Stock, era tra i favoriti della gara, dopo aver conquistato il secondo posto durante le qualifiche del sabato mattina e in passato aveva più volte sottolineato il legame speciale con Brno. Adrian Rus-Sinner, inoltre, era molto conosciuto tra gli appassionati per la sua attività di vlogger dedicata al motociclismo.

Il comunicato

FIM Europe Circuit Racing ha rilasciato un comunicato in merito alla tragedia avvenuta questo weekend a Brno. Ecco il testo integrale:

La FIM Europe si rammarica di dover confermare che due piloti hanno perso la vita in seguito a un incidente avvenuto durante la giornata di sabato del Campionato Internazionale di Motociclismo Alpe Adria presso l’Automotodrom di Brno.

Nonostante il tempestivo intervento dei servizi medici, Philipp Steinmayr (Austria, 13 agosto 1993) è deceduto a causa delle ferite riportate nell’incidente. Adrian Rus (Romania, 11 agosto 1982) è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, dove in seguito è deceduto a causa delle ferite riportate.

A seguito dell’incidente, gli organizzatori hanno deciso di annullare l’intero programma rimanente del fine settimana. Di conseguenza, le gare in programma della Supersport 300 European Cup, della Supersport 600 European Cup, della Superstock 1000 European Cup e del Campionato Europeo Femminile non avranno luogo.

FIM Europe, l’Unione Motociclistica Alpe Adria, AAcademy (organizzatore) e l’Automotodrom Brno esprimono le loro più sentite condoglianze alle famiglie, agli amici, ai team e ai cari di Philipp Steinmayr e Adrian Rus.