Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA MotoGP, i duelli live in TV della stagione 2025

I fan della classe regina potranno godersi una sfida stellare nel team della Casa di Borgo Panigale. Al fianco di Pecco Bagnaia, dal 2025, correrà Marc Marquez. La pressione sarà altissima sul torinese, dopo anni molto più tranquilli al fianco di Jack Miller ed Enea Bastianini. Lo spagnolo, reduce dall’esperienza con il team Gresini Racing, è tra i migliori piloti di tutti i tempi e ha subito trovato un feeling speciale con l’ultima versione della moto emiliana.

Marc Marquez è tornato, nella scorsa annata, a vincere dei GP, nonostante una GP23 non di assoluto spessore. In perfette condizioni fisiche sarà difficile che fallisca la sfida mondiale con l’ex numero 1 della griglia. La debacle dello scorso anno, per mano di Jorge Martin, potrebbe pesare come un macigno nella mente di Bagnaia. Uscire sconfitto da un altro duello con un iberico sarebbe quasi segnante nel prosieguo della sua carriera nel team di Borgo Panigale. Per di più va ricordato che Pecco è cresciuto nell’Academy di Valentino Rossi, eterno rivale di Marc Marquez. Quest’ultimo vorrebbe vincere lì dove il Dottore non riuscì a trionfare in un biennio molto sfortunato, agganciandolo a quota 9 riconoscimenti iridati. Ci sono tutti i presupposti per una sfida epica, senza dimenticare una agguerrita concorrenza.

MotoGP, sfida totale

In questa annata vi saranno due Desmosedici in meno in pista. Il team Pramac è migrato dalla Casa dei tre diapason. La squadra VR46 è diventata il punto di riferimento per la Ducati. Di Giannantonio avrà una moto aggiornata, proprio come quelle di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Morbidelli è stato selezionato al posto di Bezzecchi, passato nel team ufficiale dell’Aprilia. Il campione del mondo in carica, Jorge Martin, avrà grossi affanni a difendere il numero 1 sul cupolino. Il madrileno si è subito infortunato dopo una brutta caduta nei test invernali sul tracciato di Sepang. Costretto a saltare anche i test collettivi in Thailandia sarà chiamato al miracolo in occasione del primo round del 2025.

Non sarà in discesa nemmeno la missione che attende il promettente Pedro Acosta nel team ufficiale della KTM. Lo spagnolo, infatti, è pronto a stupire dopo l’esordio da applausi in MotoGP, nel 2024, in sella alla GasGas. I problemi per la Casa austriaca sono di natura finanziaria e nonostante un dream team faranno fatica a stare in scia dei due marchi italiani. Discorso diverso, invece, per Honda e Yamaha che hanno risorse economiche ma non hanno saputo aggiornarsi alle straordinarie novità tecniche lanciate negli ultimi anni da Luigi Dall’Igna, geniale progettista della Ducati.

MotoGP, gli appuntamenti visibili su TV8

Sky ha annunciato che saranno sei le sfide della classe regina che verranno trasmesse in chiaro in diretta nel mondiale 2025 sul canale TV8 del digitale terrestre. I round in chiaro saranno i seguenti: il Gran Premio del Qatar (13 aprile), il Gran Premio di Gran Bretagna (25 maggio), il Gran Premio d’Italia (Mugello, 22 giugno), il Gran Premio di Germania (13 luglio), il Gran Premio di San Marino (Misano, 14 settembre) e quello del Portogallo (9 novembre). I restanti 16 GP saranno trasmessi in differita su TV8. In chiaro e in diretta anche tutte e 22 le Sprint Race del sabato, come già avvenuto nel 2024.

Sky è tenuta a mostrare in chiaro, legalmente, solo il Gran Premio d’Italia. Per il decimo anno di fila Guido Meda e Mauro Sanchini saranno in cabina di commento. Confermati anche Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni, mentre prima e dopo ogni sessione sarà Vera Spadini la regina della MotoGP. Che lo spettacolo abbia inizio.