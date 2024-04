Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA La MotoGP correrà il GP delle Americhe ad Austin, Texas

La MotoGP riaccende i motori dopo lo scoppiettante gran premio del Portogallo, vinto da un esuberante Jorge Martin che dichiara apertamente la sua voglia di contendere fino all’ultimo il titolo mondiale a Pecco Bagnaia. Proprio Bagnaia nel nuovo appuntamento del GP delle Americhe, che si corre sul circuito di Austin (USA – Texas), dove l’anno scorso vinse un sorprendete Alex Rins su Honda (ultima vittoria del costruttore nipponico), ha una voglia matta di riscattarsi dopo il discusso incidente con Marc Marquez.

Le sensazioni della vigilia

Siamo arrivati al terzo capitolo di questa nuova stagione della MotoGP, e c’è già chi deve riscattarsi. Lo zero di Portimao costringe Pecco Bagnaia a tornare davanti a tutti, perché quella pesante scivolata lo ha fatto scendere a -23 lunghezze da Jorge Martin, leader della classifica generale con la sua Ducati del team Pramac. Grande attesa anche per Marc Marquez, che ancora non ha impressionato in sella alla sua nuova moto italiana, ma che su questo circuito americano ha già raccolto otto successi nell’arco della sua prestigiosa e gloriosa carriera. Sicuramente lo spagnolo tenterà di mettere una nuova medaglia sul petto.

Grande attesa anche per Enea Bastianini, che sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori, anche grazie al feeling con il podio riassaporato proprio tre settimane fa in Portogallo. Tra gli outsider si potrebbero nascondere anche Brad Binder con la sua KTM e Fabio Quartararo, fresco di rinnovo con la Yamaha. Dodici milioni all’anno per l’ex campione del mondo di nazionalità francese. In molti si chiedono se l’Aprilia possa imporsi negli USA, ma le sensazioni non sono ottimali. Il duo Vinales-Espargaro è abbastanza discontinuo, anche se può lasciare improvvisamente il segno, quando uno meno se lo aspetta. Loro due sono, forse, le mine vaganti dell’intero schieramento. Attenzione particolare anche nei confronti di Pedro Acosta, un predestinato che sta strabiliando in queste prime uscite. Per lui c’è l’esame “snake“, una prova tecnica e veloce, che richiede coraggio e precisione. Il futuro è comunque dalla sua.

Dove vedere la Moto GP Americhe 2024: diretta tv e streaming

Gli abbonati a Sky possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del weekend. Il motomondiale è visibile anche in streaming su Sky Go e sulla piattaforma Now Tv. TV8 trasmetterà in chiaro le qualifiche e la Sprint della Moto GP ed eccezionalmente anche le gare di tutte e tre le classi. Sarà un weekend molto intenso, ma occhio al fuso orario. Dunque, gli orari canonici, di quando si corre in Europa, sono sfalsati.

Gli orari di Sky e TV8

VENERDÌ 12 APRILE

Ore 15.55: Moto3 – prove libere 1

Ore 16.45: Moto2 – prove libere 1

Ore 17.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 20.15: Moto3 – prove libere 2

Ore 21: Moto2 – prove libere 2

Ore 21.55: MotoGP – Pre qualifiche

SABATO 13 APRILE

Ore 15.35: Moto3 – prove libere 3

Ore 16.20: Moto2 – prove libere 3

Ore 17.05: MotoGP – prove libere 3

Ore 17.45: MotoGP – qualifiche (diretta in chiaro su Tv8)

Ore 19.45: Moto3 – qualifiche

Ore 20.40: Moto2 – qualifiche

Ore 21.55: MotoGP – Sprint Race (diretta in chiaro su Tv8)

DOMENICA 14 APRILE