I fan della MotoGP potranno assistere all’esordio stagionale di Jorge Martin sull’Aprilia. Il campione del mondo è in partenza per il Qatar

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Getty Images Aprilia, arrivano buone notizie da Jorge Martin

Le attenzioni mediatiche, in assenza di Jorge Martin, si sono spostate sui due duellanti della squadra corse ufficiale della Ducati. In questo inizio di stagione hanno vinto Marc Marquez e Pecco Bagnaia, lasciando sempre la seconda posizione ad Alex Marquez del team Gresini Racing, che, in compenso, comanda la classifica. L’assenza di Jorge Martin è pesata come un macigno nelle logiche del team Aprilia che, proprio nella fase di preparazione alla stagione, ha perso il suo alfiere di riferimento.

Il passaggio dal team Pramac a quello ufficiale della Casa di Noale ha ravvivato il mercato piloti dello scorso anno. Martin avrebbe preferito e meritato di incollare il numero 1 sul cupolino della Rossa, tuttavia i vertici della Casa di Borgo Panigale hanno preferito premiare Marc Marquez. La promozione del Cabroncito ha tagliato dai giochi anche Enea Bastianini, ex compagno di squadra di Pecco Bagnaia, costretto a migrare nel team satellite Tech3 della KTM.

Il ritorno di Jorge Martin

Il madrileno ha fatto impazzire i fan della classe regina, annunciando sui suoi social network l’imminente partenza per il Qatar, dove si correrà il quarto round del campionato. Dopo essere stato costretto a saltare il pre-campionato e le sfide in Thailandia, Argentina e Stati Uniti, a causa di un brutto infortunio, sembra pronto a tornare a giocare un ruolo sulla griglia.

“L’esame clinico e radiologico delle fratture dello scafoide, del radio e dell’osso piramidale di Jorge Martin mostrano una buona evoluzione che ci permette di iniziare una nuova fase del recupero funzionale, per arrivare in Qatar e vedere come si sente il pilota per poter partecipare al Gran Premio, sempre dopo aver superato il controllo medico della MotoGP“, ha annunciato il medico Xavier Mir la scorsa settimana, confermando i segnali positivi del campione.

“Ho tanta voglia di tornare in pista e sono felice di poter almeno provare a correre in Qatar – ha affermato Jorge Martin sul sito dell’Aprilia – L’obiettivo sarà iniziare a costruire un po’ di fiducia con la RS-GP25 e cominciare a girare. Non so come sarà la mia condizione fisica, sicuramente non al 100%. Proveremo a fare del nostro meglio e a crescere piano piano. Fisicamente non sono nemmeno sicuro di riuscire a finire una gara, ma se ci riusciremo, sarà una vittoria perché vorrà dire che sto iniziando a riprendermi. Dobbiamo fare un passo alla volta per cercare di tornare al nostro livello appena possibile“.

Aprilia, il campionato parte ora

Nel 2024 Jorge Martin ha ottenuto la vittoria nella SR e un terzo posto nel GP del Qatar. Con grandi ambizioni arriverà nella mattinata di mercoledì a Doha, prima di recarsi al circuito giovedì per incontrare il dottor Angel Charte, il medico che farà un primo controllo. Lo spagnolo, dopo la prima sessione di prove, si sottoporrà a un secondo controllo con Charte per l’ok definitivo. Nei test prestagionali, sulla pista di Sepang, Martinator aveva riportato una frattura che lo ha mandato sotto i ferri, per la prima volta, il 7 febbraio. Si è nuovamente fatto male in un allenamento privato in sella a una supermotard in un kartodromo di Lleida.

Il 24 febbraio scorso ha subito un grave incidente che lo ha costretto a una seconda operazione in meno di tre settimane, questa volta con tre fratture alla mano sinistra. Martin ritroverà il gusto di montare su una MotoGP dopo due mesi. Difficilmente riuscirà a impensierire i ducatisti che sono dotati di una Desmosedici da sogno. Giocherà un ruolo importante anche il teammate Marco Bezzecchi che, per ora, ha strappato al massimo la sesta piazza in sella alla RS-GP25.