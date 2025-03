Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

GP d'Argentina 2025: orari Sky e TV8

Il secondo appuntamento del campionato 2025 di MotoGP si preannuncia entusiasmante. La pista è tra le più spettacolari dell’intero calendario e le condizioni atmosferiche sono molto variabili. La pioggia è sempre dietro l’angolo in Argentina e, stranamente, la Ducati non ha sempre dettato legge negli ultimi anni. A giudicare dalla supremazia tecnica che ha dimostrato la Desmosedici in Thailandia risulta difficile non immaginare i fratelli Marquez, nuovamente, protagonisti.

Per Pecco Bagnaia, ancora a secco di trionfi in carriera in MotoGP a Termas de Rio Hondo, risulterà un appuntamento essenziale. Il torinese dovrà iniziare a prendersi dei rischi. Marc Marquez sembra già aver preso le redini della squadra corse ufficiale emiliana e i suoi trionfi hanno avuto ben altro impatto rispetto alle vittorie dell’italiano negli anni scorsi. I vertici della Casa di Borgo Panigale sono apparsi, estremamente, felici di osservare il primo acuto dell’otto volte iridato. Il catalano ha subito trovato un feeling spettacolare sulla nuova Desmosedici.

MotoGP, tutti all’inseguimento della Ducati

Se nella prima uscita stagionale solo Ai Ogura su Aprilia è stato in grado di reggere il passo dei primi 4 classificati su Desmosedici, in Argentina lo spettacolo potrebbe essere, maggiormente, equilibrato. La Casa emiliana si è imposta nel 2023 con Bezzecchi. Storicamente sulla pista di Termas de Rio Hondo hanno vinto anche Honda, Yamaha e Aprilia. Il marchio dell’Ala dorata ha celebrato tre successi con Marc Marquez e uno con Cal Crutchlow. La Yamaha ha festeggiato, in MotoGP, il primo trionfo con Valentino Rossi nel 2015 e nel 2017 con Maverick Vinales. L’Aprilia ha conquistato il primo gradino del podio con Aleix Espargaró nel 2022. La stagione di Jorge Martin, erede di Aleix, inizierà più tardi del previsto. Salterà anche il secondo round. “Sicuramente non sarà in Argentina“. Queste sono state le parole del CEO di Aprilia Racing, che non si è sbilanciato sulle condizioni fisiche del campione del mondo.

Lo scorso anno non si è corso a causa di alcune tensioni politiche. La Ducati vorrà rimpolpare il palmares e ha tutte le chance di continuare la striscia di vittorie. Bagnaia ha perso il primo confronto diretto con il pluripremiato teammate, dimostrandosi inferiore anche ad Alex Marquez in sella alla Desmosedici GP24 del team Gresini. Il torinese è già a -14 da Marc Marquez. Quest’ultimo risulterà, difficilmente, prendibile nell’appuntamento successivo di Austin, suo terreno di caccia preferito. L’Aprilia cercherà di alzare il livello delle performance, mentre già sono chiamate a una prova decisiva le KTM e le Case giapponesi.

Gli orari TV della MotoGP

Il Gran Premio dell’Argentina verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Marco Bezzecchi con il team VR46 ha celebrato a Termas de Rio Hondo la sua prima vittoria nella classe regina. Classificati in seconda e terza posizione, rispettivamente, Johann Zarco (Ducati Pramac) e Alex Marquez (Gresini Racing) nel 2023. Vi sono tutti i presupposti per un grande spettacolo e gli orari sono piuttosto comodi per i fan italiani.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 14 marzo

FP1 Moto3: 13:00-13:35

FP1 Moto2: 13:50-14:30

FP1 MotoGP: 14:45-15:30

FP2 Moto3: 17:15-17:50

FP2 Moto2: 18:05-18:45

FP2 MotoGP: 19:00-20:00

Sabato 15 marzo

FP3 Moto3: 12:40-13:10

FP3 Moto2: 13:25-13:55

P MotoGP: 14:10-14:40

Qualifiche MotoGP: 14:50-15:30

Qualifiche Moto3: 16:50-17:30

Qualifiche Moto2: 17:45-18:25

Sprint MotoGP: 19:00 (diretta su TV8)

Domenica 16 marzo

Warm-Up MotoGP: 14:40-14:50

Gara Moto3: 16:00 (differita su TV8 alle 18:35)

Gara Moto2: 17:15 (differita su TV8 alle 19:50)

Gara MotoGP: 19:00 (differita su TV8 alle 21:35)