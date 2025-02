Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Jorge Martin, controlli in ospedale dopo un incidente spaventoso

E’ cominciata come peggio non avrebbe potuto l’avventura di Jorge Martin sull’Aprilia RS-GP25. Il madrileno dopo 4 anni brillanti in sella alla Ducati Desmosedici ha iniziato l’adattamento sulla sua nuova moto. Il passaggio dalla MotoGP migliore del lotto a quella di Noale si è subito dimostrato più difficile del previsto. La scelta di lasciare la Casa di Borgo Panigale è risultata obbligata dopo l’ingaggio di Marc Marquez. Quest’ultimo è entrato nel mondo Ducati attraverso l’esperienza nel team satellite Gresini ed è stato promosso, al posto di Bastianini, al fianco di Bagnaia nel team factory.

Per Martin è stata una delusione cocente. Avrebbe meritato di poter continuare la sua esperienza sulla Rossa, dopo aver ottenuto la corona iridata nel 2024, battendo Bagnaia. Se Marc Marquez avesse tenuto fede al suo contratto con Honda, conseguentemente JM99 avrebbe il numero 1 sul cupolino di una Ducati Desmosedici GP25. La carriera di un pilota è fatta di alti e bassi e dopo aver ottenuto il suo più grande successo in carriera due mesi fa, Martinator ora si trova in ospedale dopo la prima giornata di test sul tracciato malesiano.

Jorge Martin, botto terrificante al suolo

Lo spagnolo stava saggiando le qualità della sua nuova moto quando è stato sbalzato dalla sella all’improvviso in un highside pericolosissimo. E’ stato subito portato in ospedale per valutare le conseguenze dell’incidente accaduto nella prima giornata dei test collettivi. Il madrileno è parso dolorante al piede sinistro ed alla mano destra, dopo essere stato disarcionato all’esterno di curva-2.

L’ex pilota della Pramac aveva completato pochissimi giri quando ha perso il controllo dell’Aprilia e si è ritrovato in aria. E’ atterrato violentemente sul piede sinistro prima di sbattere la testa sull’asfalto, determinando la bandiera rossa che ha fermato la sessione. I soccorsi lo hanno spedito in un ospedale vicino per rapidi accertamenti. Era uscito illeso dal suo primo crash all’inizio della giornata. Non è andata bene nemmeno al rider del team Trackhouse, squadra satellite dell’Aprilia, Raul Fernandez che, dopo una brutta caduta, è stato escluso dai restanti due giorni di test per fratture a una mano e a un piede.

Jorge Martin torna in Spagna

Nelle immagini rilasciate dalla pagine ufficiale della MotoGP sul social X si può notare il momento esatto in cui il pilota dell’Aprilia perde il posteriore. È evidente che l’atterraggio sia risultato durissimo. Ha preso una botta in testa dopo l’impatto al suolo. Si è addirittura aperta la visiera del casco a causa dello schianto. I paramedici lo hanno prima portato al centro medico della struttura, dove è stato sottoposto ai primissimi controlli. Il pilota del team di Noale era cosciente e lamentava un forte dolore al piede sinistro e alla mano destra.

Dopo i primi esami clinici, i medici hanno scelto di trasportare Martin in ambulanza all’ospedale Aurelius di Nilai, una cittadina a sei chilometri dal tracciato. Un pessimo inizio per il campione perché era ultimo in classifica e aveva girato pochissime tornate. Il bollettino medico parla di fratture composte al quinto metacarpo della mano destra e al terzo, al quarto e al quinto metatarso del piede sinistro. Volerà, a breve, in Spagna per sottoporsi alle operazioni chirurgiche. Con lui ci sarà il connazionale e compagno di marca Raul Fernandez. La stagione di MotoGP prenderà il via nella giornata di venerdì 28 febbraio. Sabato 1° marzo si correrà la Sprint Race, mentre domenica i rider del Motomondiale si schiereranno sulla griglia per il primo GP del campionato.