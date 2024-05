La MotoGP torna ad accendersi questo weekend con la prova di Le Mans, in Francia. Gli orari tv per seguire tutti gli appuntamenti del motomondiale

La MotoGP torna a suonare la carica dopo la spettacolare vittoria di Pecco Bagnaia a Jerez, dopo un duello all’arma bianca con Marc Marquez. In testa alla classifica resta Jorge Martin, ma la battaglia per lo scettro di campione del mondo è più in bilico che mai. Il Motomondiale adesso fa tappa in un circuito storico, quale è quello di Le Mans, in Francia, e le premesse sono quello di un’altra battaglia fra titani. La sfida resta apertissima. Per seguirla occhio agli orari, per non perdere neanche un istante di questo evento che si preannuncia spettacolare.

Abbiamo accennato alla grande battaglia, inedita fino ad allora, tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez per la vittoria a Jerez. In quel caso l’italiano è riuscito a spuntarla dopo una serie di sorpassi e contro risposte al cardiopalma. Probabilmente, questo tipo di sfida non resterà un caso isolato ma potrebbe ripetersi già questo fine settimana in Francia, a Le Mans. Alla contesa parteciperà, senza dubbio, anche Jorge Martin che in Andalusia è caduto in un momento clou, quando era addirittura in testa alla corsa. Questi tre piloti si candidano a un posto in paradiso anche stavolta.

Tra le potenziali “sorprese“, anche se così non sono, possiamo annoverare un ritrovato Marco Bezzecchi, finalmente a podio a Jerez, il solito Enea Bastianiani che è ancora alla caccia del suo primo successo in sella alla Ducati ufficiale, così come i vari Maverick Vinales su Aprilia, per uscire dal trittico delle stelle di Borgo Panigale, o Brad Binder su KTM. Fari puntati, anche questa volta, sul baby fenomeno Pedro Acosta che in Francia potrebbe riservare qualche piacevole sorpresa ai suoi sostenitori.

Difficile che Yamaha e Honda, impaludate in posizioni poco nobili della classifica, possano regalare un exploit ai suoi supporters. Anche se Fabio Quartararo, che corre in casa, tenterà il tutto per tutto in sella alla sua M1.

Il venerdì del fine-settimana del GP di Francia sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208), mentre sarà in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro del digitale terrestre TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno in modo gratuito e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e le gare domenicali delle tre classi. Dunque, sarà possibile gustare queste importanti prove senza l’ausilio della differita.

Come dicevamo, la MotoGP a Le Mans sarà trasmessa in chiaro sia da Sky che da TV8, oltre alle varie piattaforme streaming elencate poc’anzi.

Venerdì 10 maggio

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 12.25-12.40, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche

Ore 16.15-16.25, MotoE, Q1

Ore 16.35-16.45, MotoE, Q2

Sabato 11 maggio

8:40-9:10 Moto3 Prove 2

9:25-9:55 Moto2 Prove 2

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2

10:50-11:05 MotoGP Q1

11:15-11:30 MotoGP Q2

12:15 MotoE Gara-1

12:50-13:05 Moto3 Q1

13:15-13:30 Moto3 Q2

13:45-14 Moto2 Q1

14:10-14:25 Moto2 Q2

15 MotoGP Sprint (13 giri)

16:10 MotoE Gara-2

Domenica 12 maggio