Il paddock della MotoGP si sposterà in Texas per la terza tappa del campionato. Fari puntati su Marc Marquez e su Pecco Bagnaia in cerca di riscatto

Fonte: Getty Images MotoGP, GP delle Americhe 2025: orari Sky e TV8

I fan della Ducati si aspettavano un confronto tra i due alfieri della Casa di Borgo Panigale. L’otto volte campione del mondo, Marc Marquez, ha iniziato con il piede giusto, mentre Bagnaia sta faticando sulla nuova Desmosedici. Il bicampione della Ducati in MotoGP non ha escluso la possibilità di tornare sulla Desmosedici GP24, guidata da Alex Marquez che, nei primi due round, gli è stato sempre davanti. Marc Marquez, invece, ha avuto a disposizione 74 punti e li ha portati a casa tutti.

L’ex alfiere della Honda HRC è al comando della classifica generale, davanti al fratello Alex, che sta vivendo un inizio di stagione molto positivo. Pecco, dopo il quarto posto in Argentina alle spalle di Morbidelli, è salito a 43 punti. Il pilota più vincente dell’Academy di Valentino Rossi non ha ancora sferrato un singolo attacco in pista a Marc Marquez. Il torinese non sembra aver trovato il feeling ideale sulla monoposto e il teammate gli ha subito sfilato la leadership nel box. Nel 2024 in sella alla GP24 Pecco ha conquistato 11 Gran Premi, il suo miglior risultato di sempre. Non gli è valso il terzo mondiale di fila perché Jorge Martin ha fatto la differenza nelle gare brevi. Nonostante il gap da Marquez, il numero 63 sta facendo la migliore partenza da quando è diventato un pilota di MotoGP.

Ducati ai piedi di Marc Marquez

Dall’Igna e Tardozzi sembrano essere rimasti ammaliati dalla personalità di Marc Marquez. Quest’ultimo sta oscurando quanto fatto da Bagnaia negli anni precedenti. Più pacato, invece, l’ad di Ducati, Claudio Domenicali. In occasione dell’unveiling della nuova Panigale V4S Italia, il numero 1 della Casa di Borgo Panigale ha annunciato ai colleghi di GPOne il suo punto di vista sulle performance di Bagnaia. “Credo che Pecco abbia iniziato con due gare che non sono tra le sue più favorevoli – ha affermato Domenicali – Ha finito i test invernali con alcuni problemi che non dipendevano da lui, quindi non stiamo ancora vedendo il suo vero potenziale. Sono convinto che lo vedremo, a partire dalle prossime gare, anche se forse non ad Austin, che è un circuito particolarmente adatto a Marc. Ma credo che dal Qatar vedremo un campionato diverso“.

Il pilota piemontese non è mai stato contento della scelta della dirigenza emiliana. Avrebbe preferito continuare con al fianco un pilota come Bastianini. Al momento, però, Pecco sarebbe anche dietro anche ad Alex Marquez del team Gresini Racing. La squadra ufficiale della Ducati, dopo il trionfo di Martin nel team satellite Pramac, non poteva consentirsi un ulteriore sconfitta. “Se ora abbiamo Marc con noi, è perché abbiamo preso una decisione che è stata valutata con attenzione. Lo abbiamo fatto pensando anche alle prestazioni complessive che avremmo potuto ottenere. L’anno scorso il suo rendimento è stato un ottimo riferimento. Abbiamo fatto le nostre considerazioni e abbiamo pensato che fosse una buona scelta“, ha chiosato Domenicali. L’atmosfera si farà rovente nel round di Austin, uno dei preferiti di Marc Marquez.

Gli orari TV della MotoGP

La terza tappa verrà trasmessa in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in differita l’evento. Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport:

Venerdì 28 marzo

FP1 Moto3: 15:00-15:35

FP1 Moto2: 15:50-16:30

FP1 MotoGP: 16:45-17:30

P Moto3: 19:15-19:50

P Moto2: 20:05-20:45

P MotoGP: 21:00-22:00

Sabato 29 marzo

FP2 Moto3: 14:40-15:10

FP2 Moto2: 15:25-15:55

FP2 MotoGP: 16:10-16:40

Qualifiche MotoGP: 16:50-17:30

Qualifiche Moto3: 18:50-19:30

Qualifiche Moto2: 19:45-20:25

Sprint MotoGP: 21:00 (diretta su TV8)

Domenica 30 marzo

Warm-Up MotoGP: 16:40-16:50

Gara Moto3: 18:00 (differita Moto3 alle 20:00)

Gara Moto2: 19:15 (differita Moto2 alle 21:20)

Gara MotoGP: 21:00 (differita MotoGP alle 23:00)