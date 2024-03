Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

È il momento di rimettere i piedi sul divano! Smaltito il periodo di pausa, gli appassionati di MotoGP possono festeggiare perché sta per cominciare la nuova stagione. Ai blocchi di partenza del GP Qatar a Lusail parte favorito Francesco Bagnaia, reduce da due titoli iridati consecutivi.

Sempre in sella a una Ducati, “Pecco” avrà i riflettori puntati addosso. Se nel primo trionfo è stato autore di una clamorosa rimonta su Fabio Quartararo, nella seconda ha saputo difendere, con le unghie e con i denti, il primo posto in classifica dai continui assalti di Jorge Martin.

I contendenti alla corona

Adesso, però, si riparte da zero e quanto di buono fatto in passato perde di rilievo. Accanto Bagnaia avrà ancora una volta Enea Bastianini, il cui debutto con il team ufficiale è stato più costellato di ombre che di luci, anche per via della sfortuna. L’infortunio di inizio 2023 ha compromesso l’avvio e con il dente avvelenato tenterà di prendersi le proprie rivincite.

Tra le fila di Pramac si segnala una novità importante: Franco Morbidelli, chiamato a correre in coppia con Martin. Ma il vero colpo da prime pagine dei giornali lo ha messo a segno Gresini, monopolizzato nel paddock dai fratelli Marquez, visto l’approdo di Marc dopo la lunghissima parentesi in Honda. Una serie di guai fisici ne hanno bersagliato gli ultimi campionati nella compagine nipponica, meno competitiva pure nella moto.

Per ripartire, il centauro spagnolo ha scelto di cambiare completamente, respirando aria di casa visto che lo attende il fratello minore Alex, confermato. Nei candidati alla vittoria del GP del Qatar di MotoGP è poi d’obbligo menzionare Marco Bezzecchi, tra gli astri emergenti più luminosi della sua generazione. Il portacolori italiano ha già dimostrato di che pasta è fatto e con un anno di esperienza in più sulle spalle promette di essere un osso duro da battere.

Gli orari di prove, qualifiche e gara

Il via al GP del Qatar 2024, visibile interamente su Sky, è previsto domani con la conferenza stampa dei piloti fissata alle ore 12. Venerdì scatteranno alle 13.45 le prove libere e alle 18 le pre-qualifiche.

Sabato 9 arriverà il momento di fare, a maggior ragione sul serio, con le qualifiche fissate alle 12.40, successivamente alle prove libere 2 delle 12. Alle 17 andrà in scena la spettacolare sprint, composta da 11 giri, mentre domenica 10 marzo verrà il turno della gara, l’apoteosi di un week-end imperdibile. Sia le qualifiche sia la sprint saranno trasmesse in diretta da TV8, al contrario della gara, in differita alle 21.45.

Gli orari in diretta su Sky

Giovedì 7 marzo

ore 14: conferenza stampa piloti

Sabato 9 marzo

ore 10:30-11: Moto3 P2

ore 11:15-11:45: Moto2 P2

ore 12-12:30: MotoGP P2

ore 12:40-13:20: MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

ore 14:50-15:30: Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 15:45-16:25: Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 17: MotoGP Sprint (11 giri)

Domenica 10 marzo

ore 13:40-13:50: MotoGP Warm Up

ore 15: Moto3 Gara (16 giri)

ore 16:15: Moto2 Gara (18 giri)

ore 18: MotoGP Gara (22 giri)

Gli orari in diretta e differita su TV8

Sabato 9 marzo (diretta)

ore 13:40-14:20: MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

ore 15:50-16:30: Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 16:45-17:25: Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

ore 17: MotoGP Sprint

Domenica 10 marzo (differita)