L’attesa cresce per il quarto round del campionato di MotoGP che si terrà sul circuito di Lusail. Gli orari televisivi per seguire l'evento

MotoGP, GP del Qatar 2025: orari Sky e TV8

I riflettori sono puntati su Pecco Bagnaia, ultimo vincitore della gara in Qatar. La Ducati, infatti, ha dominato la scena negli ultimi anni. Yamaha ha totalizzato dieci vittorie in MotoGP con quattro piloti diversi: Valentino Rossi (2005, 2006, 2010, 2015), Jorge Lorenzo (2012, 2013, 2016), Maverick Vinales (2017, 2021) e Fabio Quartararo (2021). Difficilmente vedremo protagonisti i centauri della Casa di Iwata nella lotta al vertice.

Ducati ha celebrato P1 con cinque diversi rider: Casey Stoner (2007, 2008, 2009), Andrea Dovizioso (2018, 2019), Enea Bastianini (2022), Fabio Di Giannantonio (2023) e Pecco Bagnaia (2024). Marc, invece, è stato uno dei 3 piloti della Honda a festeggiare una P1. Il primo in assoluto fu Sete Gibernau che dominò la prima storica edizione del GP del Qatar nel 2004. Nel 2011 Casey Stoner fece la differenza sulla Honda, dopo i trionfi in sella alla Rossa, mentre il Cabroncito si aggiudicò l’edizione del 2014. Sono trascorsi più di 10 anni e la voglia di tornare sul primo gradino del podio sarà altissima.

Statistiche della tappa in Qatar

Si prevede un inseguimento alle Ducati. Gli altri team cercheranno di colmare il gap dalle Desmosedici. L’Aprilia sarebbe dovuta essere l’antagonista principale del 2025. Alex Espargaró e Maverick Vinales, storicamente, hanno ottenuto al massimo una quarta posizione sull’Aprilia. Per la Casa di Noale c’è una buona notizia. Jorge Martin avrebbe smaltito l’infortunio subito nei test prestagionali e sarebbe pronto per il suo esordio stagionale. Il campione del mondo in carica ha superato le prime visite, ma dovrà essere cauto sulla pista di Lusail.

KTM ha debuttato, nel 2017, in MotoGP sul tracciato qatariota. Il secondo posto di Brad Binder nel 2022 è il miglior risultato del brand di Mattighofen. Dell’attuale griglia sono già saliti sul podio della MotoGP a Lusail in 10: Marc Marquez (in 5 occasioni), Francesco Bagnaia (2), Maverick Vinales (2), Johann Zarco (2), Enea Bastianini (1), Fabio Quartararo (1), Jorge Martin (1), Brad Binder (1), Luca Marini (1) e Fabio Di Giannantonio (1). Sei di loro hanno conquistato anche la pole: Vinales (2), Martin (2), Marc Marquez (1), Zarco (1), Bagnaia (1), Marini (1). Valentino Rossi ha un record in Qatar, essendo il pilota che ha ottenuto più podi, ben 10.

Gli orari TV della sfida in notturna

Il quarto round potrebbe consumare il primo vero duello tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia. I due piloti si sono respirati poco in pista in questo inizio di stagione. Complice il feeling strepitoso dello spagnolo, solo la caduta di Austin, ha dato la chance a Bagnaia di marcare una P1. L’italiano proverà a cucire il gap dalla vetta, occupata da Alex Marquez. Tra i due vi sono appena 13 punti, mentre Marc Marquez si trova un punto sotto al fratello minore.

Il Gran Premio del Qatar verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGP (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. TV8 offrirà in chiaro le qualifiche delle tre classi e della SR della MotoGP al sabato. Diretta anche delle gare delle tre classi nella giornata di domenica.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport e TV8:

Venerdì 11 aprile

FP1 Moto3: 13:00-13:35

FP1 Moto2: 13:50-14:30

FP1 MotoGP: 14:45-15:30

P Moto3: 17:15-17:50

P Moto2: 18:05-18:45

P MotoGP: 19:00-20:00

Sabato 12 aprile

FP2 Moto3: 12:30-13:00

FP2 Moto2: 13:15-13:45

FP2 MotoGP: 14:00-14:30

Qualifiche MotoGP: 14:40-15:20

Qualifiche Moto3: 16:50-17:30

Qualifiche Moto2: 17:45-18:25

Sprint MotoGP: 19:00 (11 giri)

Domenica 13 aprile

Warm-Up MotoGP: 14:40-14:50

Gara Moto3: 16:00 (16 giri)

Gara Moto2: 17:15 (18 giri)

Gara MotoGP: 19:00 (22 giri)