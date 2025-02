Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA MotoGP, Ducati festeggia Marc Marquez con un pensiero speciale

L’esperienza di Marc Marquez sulla Rossa è iniziata subito per il verso giusto. Il fenomeno di Cervera si è calato a meraviglia nella sua nuova realtà, conquistando l’affetto dei suoi uomini. Lo spagnolo ha voluto fortemente la moto emiliana per tornare a inseguire il traguardo mondiale dopo anni bui trascorsi alla Honda a seguito dell’infortunio all’omero destro. È tornato a essere competitivo, nel 2024, in sella alla Desmosedici GP23 del team Gresini Racing, riprovando il gusto della vittoria.

Marc ha fatto un netto salto in avanti con l’ingaggio biennale nel team factory della Casa di Borgo Panigale. È stato preferito a Enea Bastianini, neo pilota del team Tech3 della KTM, e soprattutto al campione del mondo, Jorge Martin. Quest’ultimo è stato costretto ad accettare la proposta dell’Aprilia, complice la migrazione del team satellite Pramac Racing alla Yamaha. Nella prossima annata gli unici rider a godere di una GP25 saranno Marc Marquez, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio, convalescente dopo l’ennesimo infortunio avuto in occasione dei test in Malesia.

La fame di successi di Marc Marquez

Lo scorso 17 febbraio lo spagnolo ha spento 32 candeline. Nato il giorno dopo di Valentino Rossi, nel 2025, punterà a eguagliare il numero di mondiali del Dottore. Un traguardo che lo renderebbe ancor più una leggenda, dato che solo Casey Stoner e il fenomeno di Tavullia sono riusciti, in era MotoGP, a vincere su tre moto diverse. L’italiano provò anche l’avventura in Ducati ma con scarsi risultati, non cogliendo mai un singolo trionfo di tappa. Sarà tutta benzina per Marquez, pronto a stupire la concorrenza come ha fatto negli ultimi test in Thailandia dove il 2 marzo si correrà il primo GP del campionato.

Marc ha già buttato tutta la pressione, in vista del primo round, sul compagno di squadra. “Io favorito? No, per me il preferito è Pecco e io sono al secondo posto – ha dichiarato lo spagnolo a Moto.it alla fine dei due giorni di test in Thailandia – Ha lottato per il campionato negli ultimi quattro anni. Quindi voglio dire, siamo nel Campionato del mondo, tutti sono molto veloci. Un test è un test, ma per quante stagioni un pilota è super veloce? Cercheremo di trovare una buona base, ma sarà molto, molto importante mantenere un buon equilibrio. E non dimenticatevi di Martin, perché, beh, lui non è qui e quando non vedi il suo nome, lo dimentichi. Ma lui è un campione del mondo e, come abbiamo visto, con l’Aprilia era veloce“.

Ducati, che regalo a Marquez

Per il suo trentaduesimo compleanno lo spagnolo ha scartato una moto da sogno. In un video diffuso sui social il brand emiliano ha mostrato la Panigale V2S consegnata a Marquez. Si tratta di una evoluzione rispetto alla versione precedente, impreziosita di nuove funzionalità. Lo spagnolo si era lasciato ammaliare dalla potenza della Panigale già nel corso delle settimane precedenti, trovandosi subito a suo agio.

“Sappiamo esattamente cosa vuoi per il tuo compleanno e non vediamo l’ora di vederti godertelo“, ha annunciato Ducati nel post che accompagna le immagini. Il filmato riprende l’otto volte iridato sulla pista di Valencia intitolata a Jorge Martínez “Aspar”.

Marc Marquez ha ricevuto gli auguri dai tennisti Rafael Nadal a Carlos Alcaraz, dai calciatori campioni del mondo 2010 Xavi, Iniesta, Piqué, e persino dal campione del mondo della 500 del 1999, Alex Crivillé, e dal pilota di Formula 1 Carlos Sainz.