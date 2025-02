I rider della MotoGP si ritroveranno nelle prossime ore per dare, ufficialmente, il via alla stagione 2025. Scopriamo tutte le info utili sui test in Malesia

Fonte: ANSA Il programma dei test MotoGP 2025

E’ quasi tutto pronto per lo start ufficiale dei piloti della classe regina e, dopo l’unveiling delle nuove moto, è tempo del primo test in pista. Il cronometro sarà giudice dei primi riscontri cronometrici delle moto che prenderanno parte al campionato 2025. I riflettori saranno puntati subito sulla nuova coppia Ducati, costituita dal confermatissimo Pecco Bagnaia e da Marc Marquez. Quest’ultimo dopo l’anno in purgatorio nel team satellite Gresini Racing è stato promosso nel paradisiaco box del team factory della Casa di Borgo Panigale per lottare per il titolo.

Marc Marquez ha scalzato nelle preferenze Enea Bastianini, neo acquisto della squadra satellite Tech3 della KTM, e soprattutto il campione del mondo in carica, Jorge Martin, al debutto sull’Aprilia. Il madrileno sfoggerà il numero 1 dopo aver piegato la resistenza di Bagnaia in sella alla Desmosedici, ma dovrà sudare per tenersi stretto lo scettro. Al suo fianco ci sarà l’ex alfiere di punta del team VR46, Marco Bezzecchi, scelto per rappresentare l’anima italiana della Casa di Noale dopo gli anni positivi con la premiata ditta iberica Aleix Espargaró – Maverick Vinales.

MotoGP, si accendono i motori in Malesia

Lo spettacolo della top class del Motomondiale sta entrando nel vivo. Dopo lo shakedown con i collaudatori di ogni marca, i tre debuttanti e i piloti ufficiali Yamaha, ci sarà spazio per il primo banco di prova invernale collettivo dal 5 al 7 febbraio. Teatro della tre giorni di prove, come consuetudine degli ultimi anni, sarà il Sepang International Circuit. Il test rappresenterà una occasione per tutti i rider della MotoGP, oltre ai collaudatori, che potranno essere impegnati in pista.

Sarà l’occasione per mettere a punto tutte le moto i vista dello start del campionato. Il primo round si terrà in Thailandia (28 febbraio-2 marzo) a Buriram, dove si svolgerà anche l’ultimo test (12-13 febbraio). I test ufficiali della MotoGP 2025 sul tracciato malesiano sono previsti nei seguenti orari italiani: mercoledì 5 febbraio 2025, dalle ore 03:00 alle ore 11:00; giovedì 6 febbraio 2025 dalle ore 03:00 alle ore 11:00 e venerdì 7 febbraio 2025, dalle ore 03:00 alle ore 11:00. Le giornate di prova saranno frammentate in tre turni di 8 ore.

In pista tutti i protagonisti della MotoGP

Oltre ai sopracitati rider di Ducati e Aprilia, c’è attesa anche per osservare il dream team della KTM. Nel team ufficiale debutterà Pedro Acosta, dopo l’anno da rookie in GasGas, al fianco dell’esperto Brad Binder. Nella squadra satellite debutteranno Maverick Vinales e Enea Bastianini. In Ducati, nel team di Valentino Rossi, ci sarà Fabio Di Giannantonio, sulla terza Desmosedici ufficiale, e Franco Morbidelli, reduce dall’esperienza in Pramac. In Gresini Racing esordirà Fermin Aldeguer al fianco di Alex Marquez.

Il team Yamaha ufficiale conterà ancora sulle prestazioni di Fabio Quartararo, campione del mondo 2021, e Alex Rins. Si rivedrà in pista anche una leggenda italiana, oltre ad Augusto Fernandez nelle vesti di tester. Nel Pramac Racing debutteranno Miguel Oliveira e Jack Miller. La Honda ha confermato Joan Mir, campione del mondo 2020, e Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi. Nel team LCR ci sarà ancora Johann Zarco e il rookie Somkiat Chantra. In sella alla RS-GP 2025 del team satellite Trackhouse correranno Raúl Fernández e il giapponese Ai Ogura. I test di Sepang non saranno disponibili in TV o online. La MotoGP non riprenderà le sessioni, ma emergeranno solo i risultati cronometrici delle singole giornate.