Orari TV GP della Thailandia di MotoGP 2025

L’inseguimento alla corona di Jorge Martin scatterà sul circuito del Chang International, in Thailandia. Dopo gli ultimi test che hanno visto in grande spolvero la Ducati con Marc Marquez, c’è grande attesa per il debutto ufficiale dell’ex centauro della Honda HRC e del team Gresini Racing. Il fenomeno di Cervera ha cominciato l’annata con il giusto piglio, adattandosi a meraviglia alle caratteristiche tecniche della Rossa. Nascerà una sfida interna entusiasmante con Pecco Bagnaia, confermatissimo nel team factory della Casa di Borgo Panigale.

L’appuntamento in Thailandia ha rotto la lunga tradizione che vedeva da anni il Motomondiale partire in notturna in Qatar. Sul tracciato del Chang International Circuit, in occasione degli ultimi test collettivi, la Ducati ha scelto di continuare con motore, telaio ed aerodinamica dell’anno scorso. Nonostante questo dettaglio, la Desmosedici si confermerà la moto da battere? In teoria i vertici del brand emiliano hanno creato una squadra stellare, una delle migliori di tutti i tempi. Insieme Pecco e Marc hanno vinto 8 riconoscimenti iridati in top class.

MotoGP, tutti all’attacco della Ducati

La Casa di Borgo Panigale è il punto di riferimento dal 2020. La concorrenza si è rinforzata molto con KTM che ha puntato a un quartetto di rider da sogno, come Binder – Acosta nel team ufficiale e Bastianini – Vinales nel team Tech3. L’Aprilia schiererà due punte fortissime come Martin (in ripresa dopo il terribile crash nei test di Sepang) e Bezzecchi, ex alfiere di punta del team VR46. La Yamaha e la Honda ufficiale hanno confermato le coppie dei piloti dello scorso anno e hanno puntato su tecnici di qualità per invertire la rotta. C’è ancora tanto lavoro da fare ma le prime indicazioni sono state positive per Fabio Quartararo e Alex Rins.

Fari puntati anche su Fabio Di Giannantonio, in sella all’altra Desmosedici aggiornata, e Franco Morbidelli nel team di Valentino Rossi. Nel squadra satellite Gresini, invece, debutterà il promettente Fermin Aldeguer, al fianco di Alex Marquez. Il campione del mondo in carica, dopo i fasti in Pramac, proverà a fare l’exploit anche nel team di Noale. L’infortunio gli è costato tutto il pre-campionato e potrebbe fare molta fatica nelle prime uscite stagionali sul piano fisico.

MotoGP 2025: gli orari del Gran Premio della Thailandia

I fan della MotoGP potranno seguire la prima gara dell’anno, a Buriram, in un orario insolito. Occorrerà adattarsi al fuso orario thailandese. Per chi vorrà seguire tutte le sessioni si prevedono notti insonni. Lo start del GP è previsto alle 9:00 di domenica 2 marzo. Creato nel 2014 dall’architetto tedesco Herman Tilke, il tracciato è lungo 4.554 metri ed è caratterizzato da 12 curve di cui la prima, dopo il rettilineo di partenza, è una destra ad angolo retto che richiede una forte staccata. L’International Buriram Circuit può ospitare 100.000 persone paganti.

Di seguito gli orari dettagliati delle trasmissioni di Sky Sport e TV8:

Venerdì 28 febbraio

FP1 Moto3: 3:00-3:35

FP1 Moto2: 3:50-4:30

FP1 MotoGP: 4:45-5:30

FP2 Moto3: 7:15-7:50

FP2 Moto2: 8:05-8:45

FP2 MotoGP: 9:00-10:00

Sabato 1° marzo

FP3 Moto3: 2:40-3:10

FP3 Moto2: 3:25-3:55

FP3 MotoGP: 4:10-4:40

Qualifiche MotoGP: 4:50-5:30

Qualifiche Moto3: 6:50-7:30

Qualifiche Moto2: 7:45-8:25

Sprint Race MotoGP: 9:00 (diretta su TV8)

Domenica 2 marzo

Warm-Up MotoGP: 4:40-4:50

Gara Moto3: 6:00 (differita su TV8 alle 11:05)

Gara Moto2: 7:15 (differita su TV8 alle 12:15)

Gara MotoGP: 9:00 (differita su TV8 alle 14:05)