Fonte: ANSA Tribuna Ducati, non più solo Correntaio: importanti novità per il 2024

Manca poco meno di un mese al Gran Premio d’Italia di MotoGP, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati, italiani e non solo. Un GP di casa per molti, tra cui anche Ducati, pronta a predisporre la propria Tribuna nel weekend a cavallo tra fine maggio e inizio giugno per permettere ai propri tifosi di vivere un’esperienza unica e ‒ soprattutto ‒ ricca di novità.

Con la Tribuna Ducati il Mugello si tinge di Rosso

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP è senza dubbio uno dei weekend più sentiti dagli appassionati italiani, in particolare dei ducatisti, vista anche la vicinanza geografica con la sede della Casa di Borgo Panigale. Un appuntamento che, soprattutto negli ultimi anni, ha saputo regalare grandi gioie ai tifosi della Rossa delle due ruote, capaci ogni anno di tingere di rosso interi settori del Mugello per sostenere i propri piloti.

Non poteva che essere confermata anche quest’anno, dunque, la presenza dell’ormai immancabile Tribuna Ducati: la speciale struttura dedicata sarà allestita, come di consueto, presso la curva del Correntaio (curva 12), una delle posizioni migliori per assistere allo spettacolo in scena sul circuito toscano anche grazie alla presenza dei maxischermi.

Come detto, però, per l’edizione 2024 sono previste importanti novità: Ducati, infatti, ha scelto di “raddoppiare” i posti a disposizione dei propri tifosi, riservando un settore della Tribuna Centrale Bronze, situata proprio al lungo rettilineo del Mugello in corrispondenza della corsia dei box. Una posizione privilegiata, anch’essa dotata di ampi maxischermi, che permetterà di vivere il weekend in pole position.

Come acquistare i biglietti

Per assicurarsi il proprio posto per la Tribuna Ducati del Gran Premio d’Italia è molto semplice: è sufficiente acquistare il biglietto nella sezione dedicata del sito ducati.com, dove è possibile scegliere, oltre alla Tribuna (Correntaio o Centrale Bronze), tra il Pass 1 Giorno (consente l’accesso al circuito nella sola giornata di domenica) e il Pass 2 Giorni (consente l’accesso al circuito nelle giornate di sabato e domenica).

Con l’acquisto di uno dei Pass disponibili sono inclusi diversi servizi e benefit aggiuntivi che permetteranno di vivere un’esperienza indimenticabile. In particolare, è garantito l’accesso libero alla tribuna in ogni momento della giornata [o delle giornate in caso di Pass 2 Giorni, ndr]; a ciò si aggiunge la disponibilità di due parcheggi riservati rispettivamente a moto e auto (fino all’esaurimento dei posti disponibili) e il servizio di guardaroba per l’abbigliamento tecnico. Infine ‒ dulcis in fundo ‒ ogni partecipante verrà diritto anche al proprio esclusivo Ducati Fan Kit, ritirabile direttamente in loco il giorno dell’evento presso i punti di distribuzione indicati. Il Kit conterrà al suo interno una maglietta, un cappellino e altri gadget brandizzati Ducati.

In merito al parcheggio, è bene sottolineare che esso è situato in via dell’Autodromo, all’esterno del circuito, ed è accessibile solo dal lato in prossimità dell’Ingresso Palagio. L’accesso è riservato ai possessori del Pass Ducati Parking, che si riceverà in automatico dopo aver effettuato l’acquisto, ed è consentito fino ad esaurimento posti.

La Casa di Borgo Panigale precisa che si potrà accedere alla Tribuna Ducati solo con il biglietto acquistato online sulla pagina dedicata nel sito ufficiale. Inoltre, prima di presentarsi ai cancelli dell’autodromo sarà necessario effettuare il check-in e ritirare il proprio Ducati Fan Kit (contenente anche il biglietto d’ingresso cartaceo) presso il parcheggio Tribuna Ducati.

Tutto pronto per la festa

Negli ultimi anni, il Mugello è stato terreno di conquista per Ducati. Dal 2017 ad oggi, infatti, la Casa di Borgo Panigale vanta ben cinque vittorie in sei Gran Premi disputati: ad eccezione dell’edizione 2021 [dove a trionfare fu Fabio Quartararo su Yamaha, ndr], a salire sul gradino più alto del podio è sempre stato un pilota del team Ducati Factory. Di questi cinque trionfi, quattro sono stati messi a segno da piloti italiani, autori così di incredibili doppiette tricolore moto-pilota: parliamo di Andrea Dovizioso nel 2017, Danilo Petrucci nel 2019 e Francesco Bagnaia nel 2022 e 2023; a loro si aggiunge poi lo spagnolo Jorge Lorenzo, vincitore nel 2018.

Ducati, dunque, è pronta a fare le cose in grande al Mugello, dove sarà sicuramente tra le favorite per la vittoria visto l’ottimo feeling con il tracciato toscano e, soprattutto, l’attuale stato di forma di tutti i suoi piloti. Uno di cui aver paura è senza dubbio Francesco Bagnaia, come abbiamo detto vincitore delle ultime due edizioni del GP d’Italia [oltre alla Sprint Race dello scorso anno, ndr]. Inoltre, a scalpitare è anche Enea Bastianini, apparso in netta ripresa rispetto alla (sfortunata) passata stagione e in grande crescita: per lui il GP di casa è senza dubbio un’ottima occasione per tornare al vertice, ma attenzione a Jorge Martin, leader del Mondiale e di certo poco disposto a cedere il passo ai rivali. Inoltre, attenzione anche a Marc Marquez, il cui adattamento alla nuova moto è ormai completato.

Infine, occhi anche al cielo: come da tradizione, è previsto anche quest’anno il passaggio delle Frecce Tricolore, che coloreranno il cielo di verde, bianco e rosso prima del via della gara, che quest’anno sarà domenica 2 giugno, Festa della Repubblica.