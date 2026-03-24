Ufficio Stampa Opel Opel fa il suo ingresso in Formula E per la stagione 2026/2027

Dalla stagione 2026/27 il Campionato Mondiale ABB Fia Formula E avrà una nuova protagonista sui posti di blocco a marchio Stellantis. Mentre DS Automobiles conclude la propria avventura nelle monoposto elettriche, compie il suo debutto l’Opel GSE Formula E Team. Nel momento del più grande salto tecnologico della categoria la Casa tedesca lancia il guanto di sfida ai colossi della velocità green. Dal circuito di Jarama, alle porte di Madrid, il CEO Florian Huettl e il numero uno della Formula E Jeff Dodds hanno ufficializzato il ritorno del “fulmine” nelle competizioni mondiali. Il marchio GSE (Grand Sport Electric) diventa il ponte definitivo tra i cordoli dei circuiti cittadini e i garage degli appassionati.

Verso un futuro elettrico

L’ingresso di Opel coincide con il debutto della GEN4, la quarta generazione di monoposto che promette di stravolgere le prestazioni viste finora. La coincidenza rappresenta l’opportunità ideale per mostrare i muscoli tecnologici della propria produzione di serie, come spiega Florian Huettl, amministratore delegato della Casa tedesca:

“Entrare in Formula E segna una nuova pietra miliare per Opel nel nostro percorso verso un futuro elettrico. Con il passaggio alle vetture GEN4, vediamo questo come il momento ideale per unirsi a questa emozionante categoria. Il nostro team mostrerà ciò che rappresenta il nostro marchio: ingegneria tedesca, design audace e prestazioni elettrificate”

I test in pista aiuteranno gli ingegneri a rifinire modelli come la Mokka GSE e la futura Corsa GSE, prevista proprio per il 2026. Lo scopo è far valere tutto il potenziale di un’auto elettrica, in grado di toccare le corde emotive tanto quanto le leggendarie Opel dominatrici di rally e DTM in passato.

L’era GEN4: mostri di potenza da 600 kW

Se le attuali monoposto hanno già stupito per scatto e agilità, la GEN4 sarà un autentico spartiacque. Le nuove auto da corsa raggiungeranno una potenza massima di 600 kW (816 CV), un incremento di ben 250 kW rispetto alla generazione precedente. In aggiunta, la trazione integrale permanente garantirà un’aderenza impareggiabile e accelerazioni brucianti. Jeff Dodds, CEO di Formula E, osserva:

“Siamo lieti di accogliere Opel come nuova squadra ufficiale. Come marchio tedesco forte, con competenze ingegneristiche distintive e un’immagine fresca e audace, Opel porta con sé una lunga e ricca storia nel motorsport e una nuova dinamica sulla griglia di partenza”

Dal fango dei rally all’asfalto delle capitali

Il percorso di Opel verso la Formula E non nasce dal nulla. Negli ultimi cinque anni, il marchio ha ricoperto il ruolo di pioniere con la ADAC Opel Electric Rally Cup, il primo campionato monomarca elettrico al mondo. Sotto la guida di Jörg Schrott, il reparto motorsport sta già lavorando a pieno ritmo per integrare l’esperienza di Stellantis Motorsport con il DNA di Rüsselsheim.

“Ciò che è iniziato cinque anni fa con l’istituzione del primo campionato rally elettrico sta ora raggiungendo il suo apice con la partecipazione al Campionato Mondiale FIA”

chiarisce Jörg Schrott, Team Principal Opel GSE Formula E. Il primo assaggio pubblico avverrà ad aprile, durante il lancio ufficiale della GEN4 al circuito Paul Ricard di Le Castellet. Lì scopriremo la livrea e il volto della nuova era Opel.