Fonte: Ansa GP Giappone, gli orari TV e streaming

La F1 nel prossimo weekend approda in Giappone per la terza prova del mondiale. Occhi puntati sulla Ferrari che deve riscattare la brutta figura rimediata in Cina della doppia squalifica. Per la verità, a prescindere da questo, la Rossa ha l’obbligo di dimostrare che la SF-25 non è nata sotto una cattiva stella. Sinora, infatti, a parte l’acuto di Hamilton nella Sprint Race di Shanghai, la monoposto partorita a Maranello non ha praticamente mai brillato per prestazioni.

Chi, invece, può sorridere è la McLaren, che sinora ha vinto due gare su due, anche se una volta con Norris e l’altra con Piastri. A questo punto però c’è da capire proprio su chi vorrà puntare il team inglese per il titolo. Sulla carta, per esperienza e tutto, il britannico dovrebbe essere la prima guida, ma l’australiano ha già dimostrato di essere velocissimo. Un passo indietro le due vetture arancioni ci sono poi Mercedes e la Red Bull di Verstappen, che a Suzuka avrà un nuovo compagno di team, dopo il declassamento di Lawson in Racing Bulls. A guidare l’altra vettura austriaca ci penserà l’idolo di casa Tsunoda.

Giappone maledetto per la Ferrari

Il Gran Premio del Giappone è giunto ormai alla sua 39a edizione valevole per il mondiale di F1. Durante la sua lunghissima storia, che parte dal 1976, si è quasi sempre disputato a Suzuka, a parte qualche annata dove si è corso al Fuji. Storicamente è una gara che ha tanti brutti ricordi per i tifosi della Ferrari, sin dalla sua primissima edizione. Nel ’76, infatti, il tempo impervio spinse Niki Lauda a ritirarsi (era segnato psicologicamente dal terribile incidente di pochi mesi prima al Nürburgring), questa mossa permise a James Hunt di batterlo di una sola lunghezza nella corsa al titolo.

Non è tutto però perché nel 1998 sempre questa gara vide Michael Schumacher prima sbagliare la partenza e poi ritirarsi dopo un’incredibile rimonta a causa della foratura di uno pneumatico consegnando così il titolo nelle mani di Mika Hakkinen. Anche l’anno seguente la Rossa, sempre sul tracciato di Suzuka, perse il titolo piloti, questa volta con Irvine, ma riuscì quantomeno a conquistare quello costruttori. Di ben altro sapore invece il GP del 2000 che riportò la Ferrari sul tetto del mondo con Michael Schuamcher, 21 anni dopo l’ultimo titolo piloti vinto da Jody Scheckter.

Nel 2006 però la gara nipponica tornò a essere amara per i tifosi della Rossa. Michael Schumacher, che in quel momento era in testa alla gara, fu costretto al ritiro per un problema al motore (tipologia di guasto che in Ferrari non si verificava dal GP di Francia del 2000). Proprio quel ritiro mise la parola fine alle speranze del tedesco di conquistare il suo 8° titolo mondiale. Insomma i presagi non sono positivi per la Rossa. Basti pensare che qui a Suzuka non vince dal 2004, quando a trionfare fu Michael Schumacher. Dopo le 6 vittorie consecutive dal 2014 al 2019 di Mercedes, sono arrivate le 3 di Verstappen negli ultimi 3 anni. Proprio Lewis Hamilton però punta con un successo ad agganciare Schumi in testa alla classifica dei piloti più vincenti nella storia di questo GP a quota 6 affermazioni.

Gli orari in diretta su Sky e NOW del GP del Giappone

Venerdì 4 aprile

04:30 Prove Libere 1 F1

08:00 Prove Libere 2 F1

Sabato 5 aprile

04:30 Prove Libere 3 F1

08:00 Qualifiche F1

Domenica 6 aprile

07:00 Gara F1

Gli orari in differita su TV8 del GP del Giappone

Sabato 5 aprile

14:00 Qualifiche F1

Domenica 6 aprile

14:00 Gara F1