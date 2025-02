Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

La F1 2025 ormai è sempre più vicina alla partenza. Il primo appuntamento dell’anno sarà a Melbourne il prossimo 16 marzo. Il circuito australiano torna ad aprire un mondiale di F1 dopo ben 6 anni, l’ultima volta, infatti, era stato nel 2019. Il tracciato cittadino inoltre negli ultimi anni ha spesso sorriso alla Ferrari visto che tra queste curve ha vinto nel 2024 con Sainz e nel 2022 con Leclerc.

La stagione che è alle porte sarà molto importante per la Ferrari, che dopo aver sfiorato il titolo costruttori nella passata stagione è chiamata a lottare seriamente per entrambi i mondiali. L’ingaggio importante di Hamilton richiede per forza di cose un’annata di altissimo livello. Nell’attesa di vederli finalmente in pista però ci sono vari eventi che vedranno protagonisti i piloti e le scuderie.

Tanti eventi prima della partenza

Il prossimo 6 marzo ad esempio, Ferrari presenterà i propri piloti in un evento organizzato in collaborazione con Unicredit a Milano, a Piazza Castello. Per il momento però gli occhi di tutti sono puntati sull’evento del 18 febbraio, una prima assoluta nella storia della F1. Tutti i team, infatti, da Red Bull a Ferrari passando per Mercedes, McLaren, Haas, Aston Martin, Alpine, Racing Bulls, Sauber e Williams saranno di scena a Londra per mostrare le livree 2025.

L’obiettivo di Liberty Media da tempo è quello di creare una categoria unita, sulla scorta dell’NBA che possa avere una comunicazione congiunta per essere così più potente. I numeri d’altronde sono sotto gli occhi di tutti e la crescita della F1 in fatto di spettatori, negli ultimi anni, è stata davvero esponenziale.

F1 75 Live: di cosa si tratta

L’evento in questione servirà però solo ad assaggiare quella che sarà la F1 di quest’anno. Vedremo, infatti, livree e piloti. Ogni team avrà il suo spazio, ma non vedremo nuove monoposto, per quelle dovremo aspettare le singole presentazioni dei team. Per quanto concerne la Ferrari ad esempio, la SF-25 verrà svelata il giorno dopo, il 19 febbraio, quando verrà mostrata sui canali social di Maranello prima di cominciare il filming day a Fiorano.

La presentazione di tutti i team di F1, invece, si svolgerà a Londra il 18 febbraio alle 20:00 ora locale, quindi le 21:00 qui da noi in Italia. L’evento congiunto si terrà dalla O2 Arena di Londra. Si tratta nello specifico di un palazzetto da 20.000 posti a sedere. Qui negli ultimi anni si sono tenuti diversi eventi importanti come gli ATP World Tour Finals dal 2009 al 2020, il Torneo olimpico 2012 di Basket, alcune partite NBA, i Mondiali 2009 di ginnastica artistica e il Torneo olimpico 2012 della stessa disciplina, l’NHL, la WWE e l’UFC dal 2007. Inoltre, in questa arena, nel settembre 2022, Roger Federer si è ritirato dal professionismo.

Insomma un luogo che ha già conosciuto tanta storia sportiva e che presto aggiungerà un altro tassello importante grazie alla F1. La diretta dell’intero evento, che si chiamerà F1 75 Live, sarà coperta da Sky che detiene i diritti della categoria in Italia. Il tutto sarà in diretta anche sulla piattaforma streaming Now, su skysport.it e sul canale ufficiale YouTube della F1. Sarà condotto da Jack Whitehall con Kane Brow, cantante statunitense, e il compositore Brian Tyler. Sul palco ci saranno poi anche i Take That. Il tutto servirà a festeggiare degnamente i 75 anni dalla nascita della F1.