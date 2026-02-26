Getty Images Nuova esperienza per Valentino Rossi

Valentino Rossi, dopo aver chiuso la sua esperienza in MotoGP nel 2021, si è riscoperto pilota automobilistico. Nel corso della sua brillante carriera sulle moto si era contestualmente divertito alla guida di auto da rally, monoposto di F1 e bolidi GT. Il fenomeno di Tavullia ha deciso di tornare a cimentarsi esclusivamente nel GT World Challenge Europe con la vettura numero 46 insieme al driver Max Hesse, sia nella Sprint Cup che nell’Endurance Cup, dove si aggiungerà al duo italo-tedesco il pilota Dan Harper.

Valentino Rossi scenderà in pista nei 10 round in programma, nella categoria Pro, con BMW M Motorsport. La squadra teutonica è tra le più competitive della griglia e mira a replicare il successo nella serie dello scorso anno anche nella Sprint Cup, con i campioni in carica Kelvin van der Linde e Charles Weerts, che, come nel 2025, si alterneranno al volante della M4 GT3 EVO numero 32 del team WRT e saranno affiancati da Jordan Pepper negli appuntamenti dell’Endurance Cup.

Banco di prova importante

Valentino Rossi ha debuttato, nel 2022, a bordo dell’Audi R8 LMS del W Racing Team (WRT), scuderia supportata da Audi Sport e campione del GT World Challenge Europe. Ha acquisito esperienza nel GT World Challenge Europe, sia nell’Endurance sia nello Sprint, avendo lottato in pista in equipaggio con Frédéric Vervisch e Nico Müller. La prima annata è stata condita da performance alternanti, chiudendo cinque volte in zona punti e con tre quinti posti come miglior risultato.

Sempre nel team WRT ma a bordo della BMW M4 GT3 si è tolto le prime soddisfazioni. Nella seconda gara Sprint di Brands Hatch, il Dottore strappò il primo podio nel campionato chiudendo secondo dietro l’Audi dell’equipaggio Drudi-Feller. Nella seconda gara Sprint di Misano salì sul primo gradino del podio, mentre nella prima sfida Sprint di Zandvoort registrò un altro podio arrivando terzo. Al volante della BMW M4 GT3 Rossi, in GT3 alla Road to Le Mans 2023, si tolse la soddisfazione di un trionfo dolcissimo. Ora da pilota ufficiale della Casa dell’Elica avrà tutti i riflettori puntati. Il primo weekend da cerchiare in rosso sarà quello dell’11 e 12 aprile sul circuito del Paul Ricard, in Francia, mentre gli appuntamenti italiani sono in programma dal 29 a 31 maggio, a Monza e dal 17 al 19 luglio, a Misano.

Le sensazioni del campione

Valentino Rossi ha già ottenuto un brillante terzo posto alla 12 Ore di Bathurst 2026, gara d’apertura dell’Intercontinental GT Challenge. In una intervista rilasciata ai colleghi di Motorsport.com il 9 volte iridato ha dichiarato: