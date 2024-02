Fonte: Ufficio Stampa BMW Group Tutto pronto per la stagione 2024 del WEC. Tra i più attesi c'è l'esordio di Valentino Rossi a bordo della BMW M4 GT3 numero 46

Il Campionato del Mondo Endurance FIA per vetture Sport Prototipo e Gran Turismo è ormai alle porte, manca meno di un mese alla prima gara ufficiale in Qatar. Cresce l’attesa per una manifestazione da record che si prospetta emozionante, avvincente e con 19 Hypercar iscritte, 18 vetture LMGT3 e 14 costruttori. In pista ci sarà anche tanta Italia, dal debutto di Valentino Rossi alle Hypercar della Ferrari, da Lamborghini a Isotta Fraschini, sono tante le novità di una stagione 2024 da non perdere.

Il campionato

Il FIA World Endurance Championship aprirà la sua 12esima edizione il prossimo 2 marzo in Qatar, dove è prevista una gara da 1812 km. Ad anticipare tale prima gara ufficiale, il 24 e 25 febbraio ci sarà il Prologo della stagione sul Circuito Internazionale di Losail. Le auto e i piloti che prenderanno il via al campionato gareggiano contemporaneamente in due categorie Hypercar e LMGT3.

Dopo la prima gara in Qatar i piloti affronteranno per la prima volta la 6 ore di Imola il 21 aprile e poi Spa-Francorchamps (Belgio) l’11 maggio. Il quarto round sarà quello della gara di punta, la più attesa del campionato, la leggendaria 24 Ore di Le Mans in Francia, uno dei più importanti eventi motorsport del mondo che si correrà il 15 e 16 giugno. Poi sarà la volta della 6 ore di San Paolo (Brasile) il 14 luglio, COTA (USA) il 1 settembre, la 6 ore di Fuji (Giappone) il 15 settembre e la 8 ore di Bahrein il 2 novembre 2024 chiuderà la stagione.

L’esordio di Valentino Rossi

Valentino Rossi è pronto ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo dei motori a bordo di una BMW M4 GT3. Ad accompagnare il nove volte campione del mondo di motociclismo in Endurance non mancherà il suo iconico numero 46. In realtà già la scorsa stagione aveva debuttato sul circuito di Le Mans (Francia) durante le gare “Road to Le Mans” con una vittoria subito in una delle due gare. E dopo il ritorno in moto nei giorni scorsi a Portimao, testa e concentrazione ora sono rivolti al Qatar. Si prospetta per il BMW M Team WRT una stagione ad alti livelli.

“Sono molto entusiasta di competere nel FIA WEC. Conosco già la vettura, ma il formato con tre piloti provenienti da tre diverse categorie di prestazioni sarà nuovo per me. Nel complesso, credo che saremo molto ben posizionati“, il commento di Valentino al momento dell’annuncio della vettura in BMW. Il responsabile del Motorsport BMW Andreas Roos invece aveva commentato così l’arrivo del campione di Tavullia nel team belga: “Valentino Rossi ha fatto un ottimo debutto a Le Mans, vincendo immediatamente con la BMW M4 GT3. Nel complesso, la sua prima stagione come pilota ufficiale della BMW M è stata davvero impressionante. Sono convinto che giocherà un ruolo importante e sarà il favorito del pubblico nel FIA WEC“.

La Ferrari

Al mondiale parteciperanno per la seconda volta anche le Hypercar Ferrari. Saranno ben 3 le 499P pronte a sfrecciare nei circuiti d’Europa, Asia, Nord America, Sud America e Medio Oriente. Nello specifico le due vetture ufficiali schierate dalla Ferrari – AF Corse, la numero 50 e la 51, saranno guidate rispettivamente dal trio di piloti Fuoco – Molina – Nielsen e Pier Guidi – Calado – Giovinazzi. La Ferrari ha già riconfermato ufficialmente gli equipaggi che hanno contribuito ad assicurarsi il secondo posto nel campionato Costruttori nella stagione d’esordio 2023 nella classe regina del FIA World Endurance Championship.

La novità in Rosso invece è rappresentata dalla numero 83 gestita esclusivamente da AF Corse con il campione FIA WEC LMP2 Robert Kubica, già confermato nella line-up a dicembre e che sarà affiancato dai piloti ufficiali Ferrari Robert Shwartzman e Yifei Ye. “Avrò la grande opportunità di guidare un prototipo del Cavallino Rampante: un’emozione bella, direi unica. Sono orgoglioso di essere entrato nella squadra AF Corse e di essere al volante di una Ferrari” il commento di Kubica. Shwartzman invece aveva già gareggiato con AF Corse nella stagione 2023 del GT World Challenge Europe – Endurance Cup, dove si era assicurato una vittoria nella 3 ore di Barcellona.

Le altre

La SC63 LMDh di Lamborghini è altrettanto pronta per il debutto nel Mondiale. Il team Iron Lynx schiererà una coppia di Hurácan GT3 Evo 2 nella categoria LMGT3. Edoardo Mortara, Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat si alterneranno al volante fin dal primo appuntamento del Qatar. “La 24 Ore di Le Mans e il Mondiale Endurance erano due obiettivi che mi ero posto già da un po’ di tempo. Quella che mi sta dando Lamborghini è pertanto un’opportunità incredibile. Cercheremo di ottenere dei buoni risultati” il commento di Mortara, protagonista delle ultime stagioni in Formula E.

Da non perdere l’esordio di Isotta Fraschini, il terzo costruttore italiano che parteciperà al Mondiale. Lo storico e glorioso marchio milanese parteciperà con la nuova Tipo 6 LMH-C con su posizionato il numero 14 in onore del motore aeronautico K14. A guidarla i piloti del Duqueine Team, Alejandro Garcia e Jean-Karl Vernay.

Grandi aspettative anche per le gesta del campione del mondo di Formula 1 2009 Jenson Button che torna in pista guidando l’Hertz Team JOTA. Tutti i riflettori comunque sono già puntati sulla Toyota Gazoo Racing che farà di tutto per difendere titolo Hypercar conquistato nell’ultimo Mondiale. Nyck de Vries, José Maria Lopez e Ritomo Miyata su GR010 Hybrid faranno di tutto per prolungare la loro scia di successi.