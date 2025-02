Fonte: Ferrari Media Centre Ferrari ha dato inizio ufficialmente alla terza stagione nella top class del FIA World Endurance Championship svelando la livrea delle 499P che saranno protagoniste nel 2025

Ferrari ha dato inizio ufficialmente alla terza stagione nella top class del FIA WEC, World Endurance Championship. Svelata la livrea 2025 delle Hypercar 499P con la quale proverà a confermarsi ancora una volta a Le Mans e a vincere i titoli iridati Costruttori e Piloti. Il successo a Maranello manca dal 1972 quando il Cavallino Rampante s’impose in entrambe le classifiche.

La nuova livrea

La livrea 499P edizione 2025 si compone del rosso sinonimo nel mondo della Casa di Maranello, coniugato al Giallo Modena in uno schema cromatico già parte dell’immaginario collettivo grazie alle due vittorie consecutive alla 24 Ore di Le Mans. Un design che continua a celebrare la propria antesignana, la 312 PB, l’ultimo Sport Prototipo di Maranello in gara sino al 1973 e richiamato nel 2023, l’anno del rientro di Ferrari nella top class dell’Endurance.

Il rosso lucido, in realtà è di una tonalità più scura e reinterpreta colorazioni già ammirate nelle vetture degli scorsi decenni. Una tonalità che ottimizzerà la visibilità della vettura, specialmente nelle ore notturne, e da un tocco di opaco in sintonia con la monoposto della Scuderia Ferrari HP di F1. Il Giallo Modena invece ha come obiettivo quello di enfatizzare e valorizzare le linee del corpo vettura. Sull’abitacolo è mantenuta la fascia obliqua gialla ma rispetto al 2024 il segno grafico si sviluppa sui side pod laterali, invece che sulla parte inferiore della fiancata accentuando il dinamismo della vettura.

Non solo design

La vettura si presenterà alla prima in Qatar con la 499P nella configurazione tecnica utilizzata a partire dal quinto round della stagione 2024, quello disputato a San Paolo (Brasile) con il nuovo disegno dei condotti di raffreddamento dei freni e, sul piano aerodinamico, l’introduzione dei flick sotto i proiettori anteriori. C’è da dire che durante l’inverno, il team ha effettuato numerosi interventi all’interno di quanto consentito dal regolamento dedicati al miglioramento dell’affidabilità, agli adeguamenti regolamentari, e all’ottimizzazione di tutte le aree in cui sono stati individuati dei gap rispetto alla concorrenza.

Meccanici e ingegneri hanno lavorato molto per allargare la finestra di set-up, valutando nuove filosofie che sono orientate a uno sfruttamento migliore dell’aerodinamica, da un lato, e degli pneumatici in ogni condizione, dall’altro. A completamento di tutto ciò, massimo impegno in uno sviluppo continuo dei controlli, un aspetto che continua a migliorare in tutte le aree per essere sempre più precisi e per dare risposte sempre più veloci alle richieste dei piloti.

“Nel dettaglio, siamo migliorati nei controlli e nella gestione della vettura così come nel set-up della 499P, e abbiamo fatto dei progressi in termini di prestazioni. Il mio desiderio è quello di lottare per i titoli mondiali Costruttori e Piloti e di provare a ripetere la vittoria a Le Mans” il commento di Antonio Fuoco, 499P #50 rilasciato durante la presentazione. Gli fa eco il compagno di Hypercar Miguel Molina: “Sappiamo che il livello della concorrenza è in continua ascesa e dovremo essere molto regolari in ogni gara per conquistare il maggior numero di punti possibile, sperando in ogni gara di concludere sul gradino più alto del podio“.

Alessandro Pier Guidi, 499P #51 ha invece commentato così: “Durante l’inverno abbiamo condotto pochi test in pista e lavorato molto al simulatore facendo, al meglio, tutto quanto potessimo per ottimizzare ogni singolo aspetto della 499P. Quest’anno mi aspetto un campionato ancora più competitivo, per raggiungere il nostro obiettivo, che è vincere i titoli iridati, dovremo migliorare ulteriormente le prestazioni e conquistare punti in ogni gara“. Stesse sensazioni per Antonio Giovinazzi, 499P #51 : “La 499P ha già dato prova di essere una vettura veloce e affidabile, imparando dagli errori commessi in passato punteremo a vincere di nuovo a Le Mans e a sfidare una concorrenza di alto livello per il successo nel campionato del mondo“.

Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti: “Il 2025 ci vedrà per il terzo anno consecutivo protagonisti nella top class del FIA WEC con l’obiettivo di consolidare tutti i buoni risultati ottenuti fino a oggi, e soprattutto di essere ancora più consistenti e continui nei risultati. Nel corso delle precedenti stagioni abbiamo avuto degli alti e bassi dovuti al fatto che nel 2023 eravamo all’esordio, e che nel 2024 la squadra doveva continuare a progredire all’interno di una categoria nuova per noi. In questa stagione 2025 mi auguro di poter essere protagonisti per puntare al successo del campionato del mondo“.

Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars ha invece commentato così: “Durante l’inverno abbiamo lavorato non solo sulla vettura, ma anche su tutti gli strumenti di lavoro, cercando di ottimizzarli in ogni area, migliorando anche la nostra squadra impegnata nelle competizioni. Sulla vettura, già dalla seconda metà della stagione 2024, abbiamo effettuato numerosi interventi all’interno di quanto consentito dal regolamento. Metà di questi interventi sono dedicati al miglioramento dell’affidabilità, circa un quarto agli adeguamenti regolamentari, mentre per la restante parte abbiamo cercato di ottimizzare tutte le aree nelle quali abbiamo individuato dei gap di prestazione rispetto ai nostri avversari”.