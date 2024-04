Fonte: Ufficio Stampa BMW Group Valentino Rossi tra i piloti più attesi della 6 Ore di Imola del 21 aprile. Il secondo round del FIA WEC 2024 promette grandi emozioni al pubblico italiano

Sale la febbre per il secondo round del FIA WEC 2024 a Imola. Tutto pronto per uno spettacolo unico ed emozionante all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Valentino Rossi il pilota più atteso tanto da avere una grafica dedicata dall’organismo promotore dell’evento.

Occhi puntati anche alle ambizioni di vittoria della Ferrari e alla voglia di far bene della Lamborghini che correrà a pochi chilometri di distanza dal suo quartier generale. Il meglio dell’Italia dei motori in pista dal 19 al 21 aprile in terra romagnola per la 6 Ore di Imola, Hypercar e LMGT3 nostrane pronte a sfidare le superpotenze Endurance di Toyota e Porsche.

Valentino Rossi

Un mese fa dei test on board al Mugello, poi allenamenti al MotoRanch per tenersi caldo e nuovamente altri giri in moto al Mugello fino alla partecipazione nell’evento inaugurale del Fanatec GT World Challenge Europe 2024 di Paul Ricard. Quella appena descritta è stata la preparazione fisica e mentale all’ennesima e importantissima tappa nella carriera di Valentino Rossi.

A Imola tutti lo attendono tra i protagonisti, soprattutto dopo l’ottima prova fornita nella gara d’esordio in Qatar. Il quarto posto finale con il suo Team WRT su BMW M4 nella LMGT3 ha fornito ottime indicazioni sul ruolo che il talento di Tavullia potrebbe interpretare lungo tutta la stagione dell’Endurance. La sua BMW M4 GT3 griffata con l’iconico numero 46 sarà sicuramente supportata dall’affetto della marea gialla pronta al tifo dalle tribune romagnole. E chissà che questa volta il podio possa essere centrato in pieno.

Ferrari

“Imola è una pista speciale per me, come pilota, e per la Ferrari” sono le parole di presentazione all’evento di Antonio Fuoco, pilota Ferrari – AF Corse della numero 50 Hypercar 499P che nel 2023 si è assicurato la pole position a Sebring e a Le Mans. “La 6 Ore non sarà solo una gara qualsiasi. In tribuna mi aspetto il tipo di pubblico che si ha per le grandi occasioni: sarà sicuramente un grande spettacolo, e non vedo l’ora di scendere in pista per iniziare il weekend e abbracciare i nostri fan nella gara italiana“.

Il Cavallino Rampante gareggerà nel round italiano del Campionato del Mondo di Endurance con le due vetture Hypercar del team ufficiale Ferrari – AF Corse, numeri 50 e 51. Il team AF Corse entrato privatamente è in pista con il numero 83 su una Hypercar 499P con colorazione Giallo Modena.

Lamborghini

Gara dal sapore speciale anche per la Lamborghini. Il suo quartier generale di Sant’Agata Bolognese dista a pochi chilometri di distanza e per tale motivo i team in gara vorranno fornire una prestazione superlativa. In pista tra le Hypercar ci sarà l’equipaggio del Team Lamborghini Iron Lynx numero 63 a bordo della SC63. Per quanto riguarda la LMGT3 motori accesi per le Lamborghini Huracán GT3 EVO2 numero 60 di Iron Lynx e numero 85 di Iron Dames.

Osservati speciali

Alla manifestazione da record gareggeranno 19 Hypercar, 18 vetture LMGT3 per un totale di 14 costruttori. In pista come accennato ci sarà anche tanta Italia, dal debutto di Valentino Rossi a pochi chilometri dalla sua terra alla Ferrari, dalla Lamborghini alla Isotta Fraschini. Ma non solo, sono diversi e tutti potenzialmente pronti a dire la loro, i piloti italiani in gara. Oltre a Valentino Rossi ci saranno Antonio Giovinazzi (Ferrari – AF Corse), Antonio Fuoco (Ferrari – AF Corse), Mirko Bortolotti (Lamborghini Iron Lynx), Alessandro Pier Guidi (Ferrari – AF Corse) ed Edoardo Mortara (Lamborghini Iron Lynx). Da segnalare anche la presenza di piloti noti al pubblico italiano come Jenson Button, Robert Kubica e Mick Schumacher.

Riflettori puntati anche sul gruppo Stellantis che parteciperà con Peugeot Sport primo costruttore del paddock WEC a ricevere il prestigioso rating ambientale della FIA. Riconosciuto l’importante impegno per la transizione energetica e le buone pratiche per ridurre gli impatti sull’ambiente. Altro team da seguire quello della Isotta Fraschini che ha fatto il suo debutto in Qatar il mese scorso ed è pronto a migliorarsi nella loro gara di casa.

“È un onore per la FIA WEC visitare Imola per la prima volta nel 2024, un circuito ricco di storia del motorsport e dove ci si fa sentire i benvenuti. Abbiamo visitato Imola con la European Le Mans Series nel 2022 ed è stato un enorme successo. Quest’anno, con 14 costruttori tra Ferrari, Lamborghini e Isotta Fraschini e i nostri protagonisti italiani come Valentino Rossi e Antonio Giovinazzi, tutto è a posto per un evento indimenticabile” le parole di Frederic Lequien (CEO FIA WEC) durante la conferenza stampa di presentazione tenuta giovedì scorso presso il Terminal Aviazione Generale dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

“Siamo orgogliosi e onorati di poter ospitare nel nostro Autodromo Internazionale la 6 Ore di Imola del Campionato Mondiale Endurance esattamente cinquant’anni dopo la prima gara. Siamo intenzionati a lavorare sulla natura pluriennale dell’evento. Posso confermare che abbiamo ottenuto l’inserimento del weekend di Imola nel calendario ufficiale delle iniziative del National Made in Italy promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy” il commento soddisfatto di Marco Panieri, Sindaco di Imola.

Orario di gara

Per la giornata di venerdì 19 aprile in programma una prima sessione di libera pratica dalle 12 alle 13:30 e una seconda sessione dalle 17:15 alle 18:45. Per sabato 20 aprile la terza sessione di libere si terrà dalle 11:10 alle 12:10 mentre si farà sul serio con Qualificazioni e Hyperpole dalle 14:45 alle 15:55. Domenica 21 aprile sarà la volta della gara che partirà alle 13 e si concluderà alle 19.