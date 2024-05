Fonte: Ufficio Stampa BMW Group Ferrari e Valentino Rossi pronti a un nuovo round del FIA WEC 2024 sulla pista di Spa-Francorchamps

Torna l’appuntamento con il FIA WEC 2024. Il prossimo weekend sarà la volta della 6 Ore TotalEnergies di Spa-Franchorchamps in Belgio. Il terzo round del Mondiale Endurance vedrà al via 19 Hypercar e 18 LMGT3. Il Team WRT e Valentino Rossi saranno i favoriti tra i tifosi di casa mentre le Ferrari Hypercar gridano vendetta dopo la beffa di Imola.

Valentino Rossi

Durante la 6 Ore di Imola i riflettori erano tutti puntati su Valentino Rossi, autore di un’ottima prova con un secondo posto finale a bordo della BMW M4 GT3 numero 46. E lo saranno ancora in parte anche in Belgio, visto che il dottore correrà nel circuito di casa del suo compagno di squadra Maxime Martin e del suo Team WRT.

Dopo un quarto posto in Qatar e un podio in Italia, Rossi proverà la scalata al gradino più alto del podio e al primo posto della classifica di riferimento. Il campione di Tavullia è consapevole delle proprie capacità ma vuole soprattutto rifarsi dopo il deludente weekend del GT World Challenge Sprint a Brands Hatch con un’imprevisto da brividi e uno sterzo bloccato in curva.

Il circuito di Spa è un tracciato molto apprezzato da Valentino Rossi, nonostante nella sua lunga e prestigiosa carriera lo abbia percorso poche volte. In un’intervista dello scorso anno, l’ex campione di MotoGP lo elogiava al punto da paragonarlo ad Assen per le moto, sia per il modo di guidare sia per l’approccio in generale. Dopo una prima assoluta nel 2022, sempre l’anno scorso a Spa nel Fanatec GTWorld Challenge Europe versione 24 Ore e con il compagno Martin, ottenne un buon sesto posto come risultato finale. Chissà che quest’anno possa migliorarsi ancora e ottenere qualcosa di unico e indimenticabile anche nel WEC.

La Ferrari

“A Spa dovremo sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno in gara per ottenere un buon risultato. Il circuito di Spa mi piace molto e mi sono sempre trovato a mio agio, in particolare per le curve molto veloci che ti costringono a guidare alla perfezione” le parole di Antonio Fuoco, pilota Hypercar della 499P numero 50 alla vigilia della gara.

“L’auspicio per la 6 Ore di Spa è di riscattare il risultato di Imola dove non siamo riusciti a salire sul podio davanti ai nostri tifosi. Ho un ricordo bellissimo della gara disputata in Belgio lo scorso anno quando dimostrammo il valore del nostro team e il potenziale del nostro equipaggio. Il desiderio è quello di fare un’altra ottima prestazione” il commento di Antonio Giovinazzi pilota della Ferrari Hypercar 499P numero 51.

Spa evoca bellissimi ricordi in Ferrari. In oltre un secolo di storia ha collezionato 13 successi Endurance con le vetture Sport e con i Prototipi. Tra questi spiccano la prima vittoria alla 24 Ore (1949) di Luigi Chinetti e Jean Lucas, e quella dello scorso anno di Pier Guidi-Calado-Giovinazzi che ha preceduto il trionfo di Le Mans. Nel terzo millennio Ferrari con il partner AF Corse, ha inanellato un totale di 14 primi posti di classe alla 6 Ore di Spa, nello specifico tra il 2012 e il 2023. L’ultimo in ordine d’apparizione è stato firmato dalla 488 GTE dei piloti ufficiali Lilou Wadoux e Alessio Rovera, insieme a Louis-Perez Companc, saliti sul gradino più alto del podio in LMGTE Am.

Da giovedì appuntamento con il terzo round del Mondiale 2024 e la Ferrari non partirà con tutti i favori della gara. Il FIA World Endurance Championship e l’Automobile Club de l’Ouest hanno infatti reso noto il Balance of Performance e al Cavallino è stata assegnata una zavorra da 12 kg in più per un peso totale di 1053 kg. Allo stesso tempo la sua potenza massima in kW è stata ridotta di 4kW mentre avrà a disposizione 1 MJ di energia in più per stint da sfruttare.

La classifica

Nella classifica generale del campionato Hypercar, la Porsche è prima con 57 punti, 9 di vantaggio sulla Toyota che ha vinto l’ultima gara a Imola. La Ferrari è terza con 31 punti, 14 punti davanti alla BMW e 16 davanti all’Alpine che è attualmente quinta.

Nella LMGT3 è Manthey PureRXcing a guidare la classifica con 54 punti. Grazie alla recente vittoria a Imola, il Team WRT di Rossi è secondo insieme a Heart of Racing con 37 punti. Le distanze nella Coppa del Mondo FIA per i team Hypercar invece sono ancora più serrate con un solo punto che attualmente separa Hertz Team JOTA a 53 punti da AF Corse a 52 punti.

6 ore di Spa, quando e dove in tv

Giovedì 9 maggio si terranno le prove libere a partire dalle ore 11:30 fino alle 13. Seconde prove libere in programma sempre giovedì a partire dalle ore 17:30 fino alle 19. Venerdì 10 maggio le prove libere 3 si terranno dalle ore 11 alle ore 12 mentre le Qualifiche e la Hyperpole verranno disputate dalle 14:45 alle 16:05. Sabato 11 maggio la gara ufficiale prenderà il via alle ore 13 per concludersi alle ore 19.

FIAWEC.TV trasmetterà anche Spa in diretta sulla sua piattaforma online. Le prove libere 3 di venerdì 10 maggio invece saranno trasmessa in diretta sul canale YouTube del FIA WEC.