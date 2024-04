Fonte: Ufficio Stampa BMW Group Valentino Rossi tra i big attesi del secondo round del FIA World Endurance Championship, la 6 Ore di Imola sull'iconico Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Photo: Michele Scudiero Photography

Dal 19 al 21 aprile l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà protagonista del secondo round del FIA World Endurance Championship 2024. L’elenco degli iscritti alla 6 Ore di Imola include 14 costruttori, 37 vetture di cui 19 Hypercar e 18 LMGT3 con 110 piloti provenienti da 28 Paesi diversi. Grande è l’attesa per l’eroe di casa e pluricampione del mondo della MotoGP Valentino Rossi ma anche per i vincitori della 24 Ore di Le Mans dello scorso anno su Ferrari. Tutti pronti a sfrecciare sui 4.909 metri del tracciato per uno spettacolo da ricordare.

La corsa

Il WEC è il più importante campionato internazionale Endurance a livello mondiale e per la prima volta si correrà a Imola. L’iconico circuito non è nuovo alle gare di durata, esattamente 50 anni fa, nel 1974, ha ospitato la omonima 1000 km. Tra i tre antiorari del WEC 2024, la scelta ha suscitato alcune critiche per la caratteristica di essere un circuito stretto che rende difficili i sorpassi. Nonostante tutto si prevede che i piloti delle Hypercar raggiungeranno velocità massime dell’ordine di 312 km/h e viaggeranno con l’acceleratore completamente aperto per il 50% del giro.

La Ferrari sarà sulla carta la vettura da battere ma occhio alla Porsche che ha vinto nel primo round, sia nella categoria Hypercar sia nella LMGT3. Non mancheranno sicuramente i contendenti che cercheranno di spodestare la casa tedesca.

Tanta Italia

L’elenco degli iscritti alla 6 Ore di Imola include tanti team e piloti di casa, tra cui i vincitori della 24 Ore di Le Mans dello scorso anno su Ferrari e le case costruttrici italiane al debutto proprio in questa stagione, Lamborghini e Isotta Fraschini. Tra i piloti sono 12 gli italiani che parteciperanno, tra cui Antonio Giovinazzi (Ferrari AF Corse), Antonio Fuoco (Ferrari AF Corse), Mirko Bortolotti (Lamborghini Iron Lynx), Alessandro Pier Guidi (Ferrari AF Corse) ed Edoardo Mortara (Lamborghini Iron Lynx). Grande è poi l’attesa anche per l’eroe di casa e pluricampione del mondo della MotoGP Valentino Rossi, che quest’anno ha iniziato la sua carriera nel WEC con una BMW M4 LMGT3 del Team WRT.

Imola sarà anche la prima gara per la nuovissima Hypercar 9X8 2024 di Peugeot TotalEnergies del gruppo Stellantis. La vettura sfoggerà importanti novità sul fronte dell’aerodinamica, tra cui l’alettone posteriore, nonché pneumatici di larghezza diversa. Occhi puntanti anche sui piloti noti al pubblico italiano come gli ex Formula 1 Robert Kubica, Jenson Button e Mick Schumacher.

Valentino Rossi

Valentino Rossi sarà ai nastri di partenza con la BMW M4 GT3 del team belga WRT dove dividerà l’abitacolo griffato 46 con Maxime Martin e Ahmad Al-Harthy. Nonostante sia la prima a Imola nel WEC, il campione di Tavullia non è un rookie, guida questa vettura ormai da due anni ed è seguito da un team che lo scorso anno ha vinto la categoria LMP2.

Sugli spalti è attesa la marea gialla di fan a supporto del pilota, pronta a spingerlo verso la conquista di un prestigioso podio. Quest’ultimo è stato sfiorato alla prima in Qatar dove lo stesso commentava così: “Per noi è stata una gara perfetta, senza errori e senza limiti di pista. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico anche ai box e ci è mancata solo un po’ di velocità per arrivare sul podio“.

Appuntamento da non perdere con Valentino già giovedì 18 aprile quando dalle ore 16:45, nella centrale Piazza Matteotti di Imola, ci sarà la presentazione ufficiale e sarà a disposizione insieme agli altri protagonisti del WEC per foto e autografi.

Ferrari

La squadra Ferrari – AF Corse si presenta al via con le due 499P, la numero 50 affidata ad Antonio Fuoco – Miguel Molina – Nicklas Nielsen e la 51, condivisa da Alessandro Pier Guidi – James Calado – Antonio Giovinazzi. “Imola è una pista molto importante per la Ferrari e per un pilota italiano come me. Sono certo che respireremo un’atmosfera particolare in questo appuntamento del Mondiale endurance: spero di vedere le tribune gremite da tanti tifosi, ai quali vorremmo regalare tante emozioni in questo fine settimana” il commento di Antonio Fuoco.

“Gareggiare in Italia è sempre un’esperienza unica per un pilota del Cavallino Rampante: per questo sono certo che la 6 Ore di Imola sarà una prova speciale per tutta la nostra squadra. Salire sul podio, davanti a un pubblico che mi attendo numeroso, sarebbe un bel traguardo” le parole di Antonio Giovinazzi.

Alle sue parole gli fanno eco quelle di Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti Ferrari: “Un appuntamento dal sapore particolare. Dopo l’esordio in Qatar poco fortunato per noi abbiamo lavorato senza sosta per il round italiano del Mondiale endurance. Ci aspettiamo tanti tifosi in tribuna a supportare i nostri equipaggi: la cornice di pubblico sarà straordinaria e l’auspicio è poter regalare loro tante emozioni“.

Tutti pronti ad ammirare in pista anche le due 296 LMGT3 che partecipano nella categoria delle vetture derivate dalla serie. Non solo, ci sarà inoltre la 499P numero 83 in livrea Giallo Modena, iscritta dal team AF Corse, affidata agli ufficiali della Casa di Maranello Yifei Ye e Robert Shwartzman, insieme a Robert Kubica. L’equipaggio ha concluso al quarto posto assoluto la 1812 KM del Qatar ed è salito sul secondo gradino del podio della FIA World Cup for Hypercar Teams, la classifica riservata ai team indipendenti.

Orari e come vederla in TV

Il programma del fine settimana entra nel vivo da venerdì 19 aprile con le prime due sessioni di prove libere, ciascuna di 90 minuti, dalle 12 alle 13:30 e dalle 17:15 alle 18:45. Sabato 20 aprile, dalle 11:10 i 60 minuti riservati alle Prove Libere 3 e successivamente le Qualifiche, dalle 15:05. Le migliori dieci vetture accederanno quindi alla Hyperpole che si svolgerà dalle 15:45 e che determinerà la griglia di partenza delle prime cinque file. La 6 Ore di Imola scatterà domenica 21 aprile alle ore 13 e si concluderà alle ore 19.

Diverse emittenti in tutto il mondo trasmetteranno il FIA WEC questo fine settimana, con un mix di accordi a livello internazionale e diversi canali FTA. Anche FIAWEC.TV trasmetterà Imola in diretta sulla sua piattaforma online. Le prove libere 3 di sabato (20 aprile) saranno visibili in diretta sul canale YouTube di FIA WEC. Su Discovery+ tutti gli eventi mentre la domenica su Eurosport 1 o Eurosport 2 sarà trasmessa la gara.