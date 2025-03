Fonte: ANSA Tsunoda rappresenta non solo il futuro della Red Bull e della Formula 1, ma anche la speranza del Giappone di tornare ai vertici del motorsport

Nel panorama della Formula 1 moderna, pochi piloti incarnano la passione e l’audacia come Yuki Tsunoda. Il giovane pilota giapponese ha già conquistato l’attenzione degli appassionati grazie al suo stile di guida aggressivo, la sua determinazione e la capacità di adattarsi rapidamente alle sfide.

Nato a Sagamihara, Kanagawa in Giappone l’11 maggio 2000, si è fatto strada fino alla Formula 1. Dal kart al campionato FIA Formula 3, alla Toyota Racing Series e poi al campionato FIA Formula 2, dove ha ottenuto tre vittorie e sette podi nella stagione 2020 per finire terzo prima del grande salto per la stagione 2021. Ha trascorso le ultime quattro stagioni con il secondo team della Red Bull fino alla chiamata come secondo ufficiale in ORBR per il GP di casa del 2025.

Dai kart alla Formula 4

Tsunoda ha avuto un’infanzia caratterizzata dalla passione per il motorsport. Fin da piccolo, il padre, ex pilota dilettante, lo ha introdotto al mondo dei kart, dove il giovane Yuki ha subito dimostrato talento e velocità.

Dopo aver dominato le competizioni kartistiche nipponiche, Tsunoda ha fatto il salto nelle monoposto nel 2016, quando ha debuttato nella Formula 4 giapponese. Il suo talento non è passato inosservato, tanto che Honda lo ha inserito nel suo programma per giovani piloti, aprendogli le porte del motorsport internazionale.

L’ascesa nelle formule minori

Nel 2018, Tsunoda ha conquistato il titolo della Formula 4 giapponese, attirando l’attenzione di Red Bull, che lo ha inserito nel suo Junior Team. Questo gli ha permesso di trasferirsi in Europa per affrontare sfide più competitive.

Nel 2019, il pilota giapponese ha corso in FIA Formula 3 con il team Jenzer Motorsport, chiudendo la stagione con una vittoria e diversi piazzamenti a punti. Ma è nel 2020 che ha compiuto il vero salto di qualità. Con Carlin, in Formula 2, ha impressionato tutti con tre vittorie e una costanza di rendimento che lo ha portato a chiudere il campionato al terzo posto. Le sue prestazioni gli hanno garantito la promozione in Formula 1 con AlphaTauri per la stagione 2021.

Il debutto in Formula 1 con AlphaTauri

Il debutto in Formula 1 nel GP del Bahrain è stato elettrizzante. Alla sua prima gara ha conquistato punti con un brillante nono posto, dimostrando subito di avere il passo per competere a certi livelli. Tuttavia, il resto della stagione 2021 è stato caratterizzato da alti e bassi, con qualche errore di troppo e alcune difficoltà nell’adattarsi alle piste europee.

Il 2022 è stato un anno di consolidamento. Tsunoda ha mostrato una maggiore maturità in pista, pur soffrendo la competitività altalenante della vettura del team di Faenza. Il suo stile di guida aggressivo e il carattere focoso, spesso sfociato in team radio infuocati, lo hanno reso una delle personalità più vivaci della griglia.

L’evoluzione e la crescita in Formula 1

Nel 2023, con l’addio di Pierre Gasly, Tsunoda si è trovato a dover prendere le redini del team AlphaTauri. Pur non avendo ancora conquistato un podio in Formula 1, il giapponese da primo pilota, ha dimostrato una crescita costante, diventando un riferimento per il suo team.

Rispetto agli esordi, ha affinato il suo stile di guida, migliorando nella gestione delle gomme e nella costanza dei risultati. Il supporto di Red Bull e Honda, inoltre, continuano a essere fondamentali per il suo sviluppo. In tale ottica nel 2024 il team di Faenza viene rinominato in Racing Bulls F1 Team e per questioni di sponsor viene scritta al campionato come Visa Cash App RB F1 Team con Tsunoda fisso al suo posto.

Grazie agli ottimi risultati ottenuti il pilota nipponico viene riconfermato anche per il Mondiale F1 2025. Il 27 marzo 2025, viene annunciato il suo passaggio alla Red Bull in sostituzione di Liam Lawson.

Lo stile di guida

Tsunoda è noto per uno stile di guida aggressivo e diretto, caratterizzato da staccate al limite e una grande sensibilità nella gestione della monoposto. Qualità che lo rendono un pilota spettacolare da vedere in azione, ma a volte anche soggetto a errori di valutazione, specialmente in condizioni di gara difficili.

Nonostante la giovane età ma grazie all’esperienza accumulata, oggi è più capace di bilanciare velocità, rischi e conservazione della gomma, migliorando così la sua consistenza in gara.

Numeri e Curiosità

Con i suoi 159 centimetri di altezza, Tsunoda è il pilota più basso della Formula 1 moderna. Un primato particolare come quello dell’approdo in Formula 1 con AlphaTauri per la stagione 2021 che lo ha reso il primo pilota nato negli anni 2000 a correre nella massima categoria.

È nota la sua passione per il cibo, dalle penne all’arrabiata alla pasta ai frutti di mare, uno degli interessi più grandi fuori dalla pista. In un’intervista recente non ha negato la volontà di diventare chef. Anche i suoi sfoghi durante le comunicazioni radio con il team sono diventati iconici e spesso oggetto di meme tra i fan della F1.

La sua preparazione fisica include sessioni in Europa e in Giappone, dove si allena con il supporto degli specialisti Red Bull. Tsunoda è anche una delle grandi speranze di Honda per il futuro della Formula 1, e il suo legame con il marchio giapponese potrebbe influenzare il suo percorso nei prossimi anni.

Dicono di lui

“Siamo incredibilmente orgogliosi che Yuki si sia guadagnato il meritato passaggio a Oracle Red Bull Racing! I suoi progressi l’anno scorso e, più di recente, dall’inizio del 2025, sono stati niente meno che sensazionali. Personalmente e collettivamente, è stato un immenso privilegio assistere a quei progressi per tutti noi a Faenza e a Milton Keynes. L’energia e la positività di Yuki hanno illuminato ogni angolo delle nostre fabbriche e del nostro garage e sarà sempre un Racing Bull! Gli auguriamo tutto il successo che merita in ORBR” le parole del direttore di Visa Cash App Racing Bulls Laurent Mekies.

Obiettivi

Il futuro di Tsunoda in Formula 1 è un tema caldo. Ottenuto un posto accanto a Max Verstappen in Red Bull, il team di punta, ora dovrà dimostrare tutte le sue qualità e non fallire l’occasione. Comunque vada, un’alternativa sempre pronta potrebbe essere un futuro con Honda, che dal 2026 tornerà ufficialmente in F1 come fornitore di motori per Aston Martin. Se il costruttore giapponese volesse un pilota di casa, Tsunoda potrebbe diventare la scelta ideale per guidare il progetto.

Dal debutto con AlphaTauri fino alla sua crescita costante in griglia, Tsunoda rappresenta non solo il futuro della Formula 1, ma anche la speranza del Giappone di tornare ai vertici del motorsport.