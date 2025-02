Fonte: Getty Images Guanyu Zhou ha tre anni di esperienza come titolare in F1

La Formula 1 sta per tornare in pista con una nuova stagione davvero attesissima, soprattutto per via del debutto di Lewis Hamilton in Ferrari. Per la Casa di Maranello, quindi, la nuova coppia di piloti sarà composta da Hamilton e da Leclerc, per una combinazione di talento che ha pochi precedenti nella storia della competizione.

Alle spalle del duo titolare, però, ci saranno, come sempre, i piloti di riserva. Ferrari ha scelto, per questo ruolo, due piloti. Oltre a Antonio Giovinazzi, infatti, nel ruolo ufficiale di “reserve driver” per la stagione 2025, la scuderia di Maranello ha puntato su Guanyu Zhou che resta nel circus dopo aver disputato tre stagioni da “titolare” con Alfa Romeo e Sauber.

Chi è Guanyu Zhou

Guanyu Zhou è nato a Shanghai, il 30 maggio 1990 e ha fatto parte della Ferrari Driver Academy dal 2014 al 2018, con un lungo programma di formazione terminato nel 2019, con il passaggio a Renault Sport Academy. La sua carriera è, però, iniziata molto prima, con le gare con i kart a partire dall’età di 8 anni e poi, in Europa, con varie competizioni a partire dal 2012.

Nel 2015, invece, Zhou ha debuttato sulle monoposto gareggiando nella Formula 4 italiana, ottenendo anche tre vittorie a Monza. Successivamente, nel 2016, c’è stato il passaggio in Formula 3 europea a cui è seguito, nel 2019, il salto in Formula 2. Nel 2021, invece, c’è stato il primo approccio con la Formula 1, con una stagione da terzo pilota con Alpine F1 Team e anche la partecipazione al Gran Premio d’Austria (ma solo nelle FP1).

La carriera in Formula 1

Tra il 2022 e il 2024, Guanyu Zhou ha vissuto tre intense stagioni di Formula 1, prima con Alfa Romeo Racing e poi con Sauber (con il ritorno della denominazione originale della scuderia e l’uscita di scena del brand Alfa Romeo). In questi tre anni, il pilota cinese ha conquistato un totale di 16 punti, con pochi ritiri (nell’ultima stagione non è arrivato al traguardo solo in due occasioni) e tanti piazzamenti ai margini della zona punti. Il miglior risultato è stato un ottavo posto, ottenuto nella stagione 2022 nel GP del Canada e bissato pochi mesi fa, al termine della stagione 2024 con il GP in Qatar (che è stata anche l’unica gara in cui Zhou è riuscito a raggiungere la zona punti nel 2024).

Guanyu Zhou non è più una giovane promessa: dopo tre stagioni in Formula 1, infatti, può essere definito come un pilota esperto che ha dimostrato una certa regolarità, pur gareggiando con una delle monoposto meno performanti in assoluto. Il ruolo di reserve driver in Ferrari rappresenta un’occasione importante per il pilota cinese che, se dovesse essere chiamato in causa, avrà l’opportunità di mostrare le sue capacità con una monoposto di fascia decisamente superiore. Per Ferrari si tratta di una scommessa senza troppi rischi. Da segnalare, inoltre, che Guanyu Zhou potrebbe tornare in pista nel 2026. Il prossimo anno, infatti, ci sarà il debutto di Cadillac F1 e il team americano, grazie a una partnership con Ferrari, potrebbe scegliere proprio Zhou per completare la sua squadra.