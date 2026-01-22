15enne in auto a folle velocità, la corsa a 200 km/h finisce nel fiume

Un minorenne è stato recuperato nel fiume Varo, in Francia, dopo un lungo inseguimento con la polizia. In auto al suo fianco un passeggero di 18 anni

Foto di Davide Russo

Corsa al limite in autostrada

La fuga ad alta velocità di un quindicenne è terminata con l’arresto nelle prime ore di domenica mattina dopo una caccia in stile Need For Speed tra Cannes e Carros. La vita non è un videogame dove è possibile tornare indietro all’ultimo salvataggio, e al ragazzino al volante di una BMW è andata anche bene. La notizia ripresa da France Bleu ha riacceso un dibattito sulla realtà sempre più allarmante fatta di inseguimenti urbani, minorenni al volante di auto potenti e una totale assenza di senso del limite. I fatti risalgono a qualche giorno fa e continuano a far discutere. La squadra anticrimine di Cannes (BAC) ha individuato un comportamento sospetto nel centro città. Un quindicenne, ovviamente senza patente ed esperienza, si è calato nell’abitacolo di una BMW Serie 3 e ha scatenato il putiferio.

La fuga e poi l’incidente

Una delle principali arterie dell’area si è trasformata in un circuito clandestino, con gravi rischi per pedoni, conducenti a bordo degli altri veicoli e forze dell’ordine. Gli agenti di polizia francesi hanno provato a fermare il veicolo, ma il quindicenne si è rifiutato di obbedire allo stop ed è scappato a tutta velocità. Spaventato per le conseguenze della sua bravata ha provato a seminare la polizia, innescando un inseguimento al limite sull’autostrada.

Gli agenti hanno acceso le sirene ma nonostante le intimazioni a rallentare, il conducente ha affondato il piede sull’acceleratore e ha tentato la fuga disperata. Il ragazzino ha affrontato quasi 40 chilometri con velocità che hanno raggiunto quasi i 200 km/h sull’autostrada A8. L’inseguimento è terminato a Carros dopo l’incidente. I due occupanti hanno cercato di fuggire a piedi prima di gettarsi nel fiume Varo per sfuggire alla polizia.

Localizzati e arrestati

In preda al panico, i due giovani speravano di nascondersi nell’oscurità, sfruttando la corrente del fiume. Uno dei fuggitivi è stato individuato rapidamente in superficie, l’altro si è allontanato, bloccato dalla polizia intorno alle 3 del mattino. Zuppi ma vivi, sono stati fermati senza opporre resistenza. Julien Hausknecht, segretario dipartimentale del sindacato di polizia dell’Alliance, ha annunciato:

“Congratulazioni agli agenti coinvolti per questo eccellente intervento, che ha dimostrato professionalità, compostezza e lavoro di squadra. Un ringraziamento speciale ai nostri colleghi delle Brigate Anticrimine di Nizza e Cannes per il loro incrollabile impegno”.

Il rischio è stato altissimo, ma nessuno è rimasto ferito. Il conducente, già ricercato per estorsione a mano armata, imparerà una dura lezione. Il suo passeggero diciottenne, presunto complice, nascondeva una pistola che è stata abbandonata vicino al veicolo. Si è aperta una inchiesta e i due sospettati, presi in custodia, dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni. Il minore dovrà comparire davanti a un giudice minorile, il maggiorenne risponderà per complicità e forse anche altro.

Grazie al coordinamento tra le squadre anticrimine di Cannes e Nizza e il centro di comando dipartimentale, i due fuggitivi non hanno arrecato danni agli altri. Non è la prima volta che, nella zona, avvengono delle violazioni del Codice della Strada, spesso legate al traffico di droga o al furto d’auto. Gli agenti, tramite il CIC 06 (il centro informazioni della polizia locale), sono stati in grado di fronteggiare una situazione critica. Le strade della Costa Azzurra sono a rischio e giovani delinquenti stanno facendo capolino come se affrontassero una missione di un videogame.

