Il superamento dei limiti di velocità è una delle violazioni più pericolose del Codice della Strada. Percorrendo una strada ad alta velocità, ben superiore al limite previsto, infatti, il rischio di un incidente aumenta. Spesso sono gli automobilisti più giovani a macchiarsi di queste infrazioni. Un caso esemplare in tal senso arriva dalla Francia ed è stato raccontato dal magazine Auto-moto. La violazione ha dell’incredibile sia per la giovane età dell’automobilista che per la velocità raggiunta. Ecco tutti i dettagli su quanto è successo.

A 250 km/h in autostrada

Il caso riguarda un automobilista di 19 anni che stava percorrendo l'autostrada A5 in Francia, dirigendosi verso Parigi. Il giovane è stato sorpreso alla guida di una Mercedes Classe A in versione AMG (non è nota l'esatta versione del modello che può superare i 400 CV con la variante più potente) mentre percorreva un tratto di strada con limite di velocità fissato a 110 km/h. Il problema, che la rilevazione tramite autovelox ha confermato, è che il limite era stato ampiamente superato. L'automobilista, che da poco aveva ottenuto la patente, sfrecciava sull'autostrada francese con una velocità di ben 250 km/h.

In sostanza, quindi, la Mercedes-AMG del giovane, probabilmente limitata elettronicamente proprio a 250 km/h, viaggiava ben 140 km/h al di sopra del limite imposto a tutti gli automobilisti che percorrono quel tratto di strada. Inutile sottolineare più di tanto la gravità della violazione commessa dall'automobilista. Raggiungere quella velocità, superando in modo significativo il limite, rappresenta un pericolo enorme sia per l'automobilista che per gli altri veicoli. Fortunatamente, la Mercedes del giovane è stata fermata, senza danni. Le conseguenze, però, sono state inevitabili: per via del superamento dei limiti, l'automobilista dovrà fare i conti con una serie di sanzioni molto pesanti che, si spera, saranno in grado di avere anche un effetto educativo.

Patente sospesa per il giovane

La Polizia, dopo aver individuato la Mercedes che sfrecciava in autostrada a 250 km/h, si è subito attivata per intercettare il veicolo. L'intervento è stato rapido ed efficace: il giovane automobilista non ha tentato la fuga e, resosi conto della violazione, ha subito rallentato, per poi seguire le auto della Polizia fino all'uscita successiva. Le sanzioni sono state immediate, naturalmente. Per lo sconsiderato automobilista, infatti, è arrivata la sospensione della patente mentre l'auto (di proprietà di uno dei genitori) è stata sequestrata.

Come previsto dalle leggi locali, inoltre, è in arrivo una sanzione particolarmente salata. La patente, dopo la sospensione, potrebbe anche essere revocata. Il provvedimento è particolarmente pesante anche per via dell'elevata velocità raggiunta. Superati i 50 km/h oltre il limite, infatti, la normativa francese prevede l'applicazione delle sanzioni più gravi.

Il tema dell'alta velocità tra i giovani resta sempre molto attuale. Come in Francia, anche in Italia spesso si registrano casi di giovani automobilisti sorpresi a superare i limiti di velocità. Di frequente si tratta di neopatentati alla guida di supercar che, come da normativa, non potrebbero guidare. I rischi sono ovviamente enormi. Per il limitare il fenomeno, il nuovo Codice della Strada prevede l'applicazione di sanzioni più severe.