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Ufficio Stampa Toyota Un progetto ambizioso per Toyota

Il settore delle auto a idrogeno, anche se non ha ancora trovato la sua dimensione sul mercato delle quattro ruote, continua ad attirare molto interesse, anche per via delle sue potenzialità in ambito sportivo. Un esempio in tal senso arriva da quanto annunciato da Toyota Racing.

La divisione sportiva della Casa nipponica, da tempo punto di riferimento assoluto del mercato, ha annunciato la prima dimostrazione pubblica della TR LH2, un prototipo da corsa alimentato da idrogeno liquido.

Tale dimostrazione, che punta a promuovere lo sviluppo di tecnologie a idrogeno nel settore del motorsport, avrà luogo al Circuit de la Sarthe, sede della 94ª edizione della 24 Ore di Le Mans. Ecco tutti i dettagli in merito al progetto che si basa sullo stesso telaio dell’hypercar TR010 HYBRID che gareggerà alla 24 Ore di Le Mans il 13 e 14 giugno.

La dimostrazione

Il prototipo da corsa TR LH2 effettuerà delle dimostrazioni nelle giornate di giovedì 11 giugno e sabato 13 giugno. Per gli appassionati ci sarà la possibilità di ammirare le potenzialità di un progetto davvero interessante.

Si tratta di un’iniziativa che rientra nel programma di Toyota che punta a sostenere lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture legate all’idrogeno, andando anche a ampliare le possibilità di realizzare soluzioni legate al mondo del motorsport.

Nel carosello riportato qui di sotto potete ammirare, da tutte le angolazioni, il nuovo progetto di Toyota che rappresenta l’ultima evoluzione di un lungo lavoro di sviluppo, mirato a evidenziare le potenzialità dell’idrogeno, anche nel settore del motorsport.

Un impegno costante

La Casa nipponica ha già sperimentato le potenzialità dell’idrogeno, con la ORC ROOKIE GR Corolla H2 Concept, veicolo che ha utilizzato idrogeno gassoso nella sua partecipazione alla serie giapponese Super Taikyu.

Ricordiamo anche le prove dimostrative della GR Yaris H2 al Rally di Ypres, una tappa del Campionato del Mondo Rally FIA, avvenute nel 2022. Da segnalare anche che la GR Yaris Rally2 H2 Concept ha effettuato delle dimostrazioni al Rally di Finlandia del 2025 e al Rally di Monte-Carlo di quest’anno.

Ad arricchire l’esperienza dell’azienda c’è la ORC ROOKIE GR Corolla H2 Concept che ha completato un giro dimostrativo sul Circuit de la Sarth. Nello stesso anno è stata presentata la GR H2 Racing Concept a LeMans.

Dall’esperienza maturata è nato il progetto GR LH2 Racing Concept, presentato lo scorso anno, sempre a LeMans. Il prototipo era alimentato a idrogeno liquido ed è stato la base di partenza per il nuovo progetto TR LH2 Racing.

Da segnalare, inoltre, che, prima della dimostrazione in pista, il prototipo da corsa TR LH2 sarà mostrato al pubblico nell’Hydrogen Village e sarà il fulcro di un’area espositiva dedicata alla tecnologia dell’idrogeno.

In quest’area sarà possibile ottenere varie informazioni e scoprire diverse testimonianze legate all’impegno di Toyota nello sviluppo di tecnologie a idrogeno, per una società a impatto zero. L’area espositiva sarà inaugurata mercoledì 10 giugno.