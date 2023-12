Fonte: Ufficio Stampa Pagani Automobili La mostra al MAUTO è visitabile fino al 14 gennaio 2024

Le celebrazioni per il 25° anniversario di Pagani Automobili continuano. La nuova tappa in calendario è programmata al MAUTO (Museo Nazionale dell’Automobile) a Torino con una mostra appena inaugurata e che consentirà a tutti gli appassionati di scoprire la storia della Casa italiana. La mostra avrà tre protagoniste assolute, le Hypercar Zonda, Huayra e Utopia, che rappresentano delle pietre miliari della storia dell’azienda.

Una mostra celebrativa

Per gli appassionati del mondo delle quattro ruote e, in particolare, delle produzioni sportive italiane c’è un nuovo appuntamento imperdibile. Fino al prossimo 14 di gennaio 2024 sarà possibile visitare la mostra “25 anni di Cuore, Mani e Passione” dedicata alla celebrazione del 25° anniversario di Pagani Automobili.

La mostra è allestita al primo piano del MAUTO e ripercorre l’epopea leggendaria di Horacio Pagani, iniziata negli anni 60 in Argentina per poi porre radici nella Motor Valley, una delle mete imperdibili dell’Italia dei motori, con la nascita di Pagani Automobili, oggi punto di riferimento per tantissimi appassionati del mondo dei motori con le sue Hypercar.

Proprio le Hypercar saranno protagoniste assolute della mostra. Zonda, Huayra e Utopia, infatti, saranno a disposizione dei visitatori che potranno scoprire le radici della storia della Casa. Alle auto si affiancheranno le immagini tratte dal libro fotografico Cuore, mani e passione realizzato proprio per celebrare l’anniversario di Pagani Automobili.

C’è spazio anche per approfondimenti tecnici e storici oltre che per video che andranno a raccontare l’azienda. Da notare anche la presenza di Pirelli, storico partner di Pagani Automobili. Alla mostra, infatti, sono in esposizione pneumatici come Pirelli P Zero Trofeo R e Pirelli P Zero Trofeo RS utilizzati dalle sportive della Casa italiana.

Horacio Pagani, Founder & Chief Designer di Pagani Automobili, ha sottolineato: “Il nostro è un metodo di lavoro particolare: coltiviamo il dubbio anche su ciò che consideriamo acquisito, siamo pronti a mettere in discussione le nostre scelte, senza timore di cambiare prospettiva. È così che maturiamo, acquisiamo e trasmettiamo conoscenza. Cerchiamo di vivere la passione per la bellezza, la qualità e la disciplina, con lo sguardo sempre rivolto al futuro”.

Tre icone in esposizione

La mostra dedicata al 25° anniversario di Pagani Automobili è, quindi, l’occasione per ammirare le Hypercar dell’azienda. Tra queste c’è la capostipite Zonda C12, presentata nel marzo del 1999, in occasione del Salone dell’auto di Ginevra, e realizzata in 140 esemplari.

Da segnalare anche la Huayra Coupé, secondo modello dell’azienda, realizzato a 12 anni di distanza dalla Zonda, al termine di ben 8 anni di sviluppo e sperimentazione. La Huayra, realizzata con un telaio in Carbo-Titanium, ha portato al debutto anche il primo sistema di Aerodinamica Attiva, con quattro flap che adattano la propria posizione in base alla velocità.

Per la vettura, come equipaggiamento opzionale, ci sono i già citati pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R, semi-slick ma omologati per l’uso stradale, realizzati con lo scopo di offrire la necessaria resistenza per sostenere il carico aerodinamico.

Per i visitatori della mostra c’è anche l’occasione per ammirare la Pagani Utopia, terzo atto della storia di Pagani Automobili e prodotta in appena 99 esemplari, con un design semplice e senza tempo, che esalta l’anima sportiva ma senza perdere di vista l’eleganza e la ricercatezza delle linee.

La Utopia ha, come equipaggiamento opzionale, gli pneumatici P Zero Trofeo RS, semi-slick pensati per garantire le prestazioni massime su asfalto asciutto, per una guida sportiva senza compromessi, su strada e in pista.