Questo weekend è in programma la fiera dedicata al mondo dell'Off-Road: ecco tutto quello che c'è da sapere su 4x4 Fest 2026 e come partecipare all'evento

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

4x4 Fest La fiera è in programma tra il 9 e l'11 ottobre 2026

È tutto pronto per la ventiduesima edizione di 4×4 Fest, il Salone internazionale dell’Off-Road e Outdoor, che si svolgerà nel corso del prossimo weekend a Marina di Carrara. Si tratta di un appuntamento molto atteso dagli appassionati che potranno svolgere diverse attività, con la possibilità di visitare la fiera, testare il proprio veicolo in fuoristrada e anche partecipare a suggestivi tour.

Quando e dove si svolge l’evento

Il 4×4 Fest 2026 è in programma dal 9 all’11 ottobre 2026 presso IMM CarraraFiere che, per un weekend, diventerà un punto di riferimento per tutti gli appassionati di fuoristrada, avventura e della vita all’aria aperta.

La fiera, una delle più attese dell’anno per il settore, accoglierà visitatori, curiosi e professionisti del settore con un programma ricco di eventi. I partecipanti potranno accedere alla fiera anche con il proprio fuoristrada o la propria moto, con la possibilità di mettersi alla prova sulla sabbia di Sand Emotion, una pista pensata per chi ama le sensazioni della guida nel deserto.

Il programma di Sand Emotion è il seguente:

Venerdì 9 ottobre: 15:00 – 18:00;

Sabato 10 e domenica 11 ottobre: sessioni di guida dalle 09:30/10:00 fino alle 18:00

Esibizioni Speciali Moto/Quad/4×4: Sabato e Domenica nelle fasce 12:00–13:00 e 15:00–16:00.

Da segnalare, inoltre, che nei padiglioni di CarraraFiere sarà allestita un’ampia area espositiva dedicata alle novità del mercato, con nuovi modelli (4×4 e SUV) ma anche con accessori, allestimenti speciali e ricambi pensati per soddisfare le esigenze degli appassionati oltre che per gli addetti ai lavori.

Ci sono poi i tour delle cave, con la possibilità di scegliere tra il Tour all’aperto, che privilegia la guida panoramica in quota, e il Tour in galleria, che offre una suggestiva esplorazione ipogea, portando i visitatori “dentro” la montagna. Il programma prevede anche un esclusivo tour in moto, fissato per domenica 11 ottobre.

Si tratta, quindi, di un evento ricco e molto interessante, con tante iniziative per mettere alla prova le proprie abilità di guida, scoprire le ultime novità del settore o semplicemente vivere un weekend all’insegna dell’avventura.

Tutte le info per partecipare

Riepiloghiamo tutte le informazioni utili per partecipare a 4×4 Fest 2026. Le date da segnare sul calendario sono quelle del 9, del 10 e dell’11 ottobre 2026. La manifestazione si svolgerà presso IMM CarraraFiere, Viale G. Galilei 133, Marina di Carrara (MS).

Gli orari della fiera sono i seguenti:

Venerdì 9 ottobre: 14:00 – 19:00;

Sabato 10 ottobre: 10:00 – 19:00;

Domenica 11 ottobre: 10:00 – 18:00.

Per acquistare il biglietto e partecipare all’evento bisogna fare riferimento al sito eventi.carrarafiere.it, andando poi a scegliere il tipo di ticket desiderato. Dal portale è possibile anche assicurarsi un posto in uno dei tour previsti a margine dell’evento. Il biglietto d’ingresso alla fiera costa 12 euro (se acquistato online). È previsto un ingresso gratuito per bambini fino a 12 anni, persone con disabilità, militari e forze dell’ordine previa esibizione del tesserino.