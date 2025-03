Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Un 25enne si è spinto a 150 km/h in una strada dal limite di 70

Le recenti modifiche al Codice della Strada in Italia, entrate in vigore il 14 dicembre 2024, hanno introdotto un inasprimento delle sanzioni per chi supera i limiti di velocità. Questa riforma mira a garantire una maggiore sicurezza sulle strade, come dimostra il caso di un giovane di 25 anni nel Verbano-Cusio-Ossola, che ha ricevuto una multa di quasi 850 euro per essere stato sorpreso dalla Polizia Stradale a 150 km/h su una strada provinciale dove il limite era di 70 km/h. Oltre alla sanzione pecuniaria, al giovane è stata ritirata la patente, con una sospensione di sei mesi, e sono stati decurtati dieci punti. Un altro automobilista, un sessantaquattrenne residente nel Vco, è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, con una multa di circa 500 euro, la sospensione della patente per tre mesi e la decurtazione di 10 punti.

I limiti sulle strade italiane

Le norme stabiliscono limiti di velocità specifici per diverse categorie di strade, tenendo conto anche di una certa tolleranza degli autovelox e di un possibile errore del tachimetro. Sulle autostrade, dove il limite generale è di 130 km/h, la velocità massima tollerata dagli autovelox è di 136,5 km/h, e considerando l’errore del tachimetro, si può arrivare indicativamente a 140,8 km/h senza incorrere in sanzioni. Sulle strade extraurbane principali (limite 110 km/h), la tolleranza sale a 115,5 km/h, con un limite stimato sul tachimetro di 119,2 km/h. Per le strade extraurbane secondarie (limite 90 km/h), la tolleranza è di 94,5 km/h, e il limite sul tachimetro si aggira sui 97,3 km/h. Nelle strade urbane ad alto scorrimento (limite 70 km/h), si tollerano fino a 73,5 km/h, equivalenti a circa 75,8 km/h sul tachimetro, mentre nelle strade urbane (limite 50 km/h), la tolleranza è di 52,5 km/h, ovvero 54,1 km/h sul tachimetro.

Attenzione ai neopatentati

Particolare attenzione è riservata ai neopatentati, per i quali i limiti di velocità sono più restrittivi. In autostrada, il limite per i neopatentati è di 100 km/h, con una tolleranza che porta la velocità massima a 105 km/h e un limite stimato sul tachimetro di 108,2 km/h. Sulle strade extraurbane principali, il limite per i neopatentati è di 90 km/h, con una tolleranza di 94,5 km/h e un limite sul tachimetro di 97,3 km/h.

Le sanzioni per eccesso di velocità

Le sanzioni per eccesso di velocità variano in base al superamento del limite consentito:

per chi supera il limite fino a 10 km/h , è prevista una sanzione pecuniaria da 42,00 euro a 173,00 euro, senza decurtazione di punti dalla patente;

, è prevista una sanzione pecuniaria da 42,00 euro a 173,00 euro, senza decurtazione di punti dalla patente; oltrepassare il limite da 10 km/h fino a 40 km/h comporta una multa da 173,00 euro a 694,00 euro e la decurtazione di tre punti dalla patente. In caso di recidiva entro due anni in un centro abitato, la multa aumenta (da 220,00 euro a 880,00 euro) e viene disposta la sospensione della patente da quindici a trenta giorni;

comporta una multa da 173,00 euro a 694,00 euro e la decurtazione di tre punti dalla patente. In caso di recidiva entro due anni in un centro abitato, la multa aumenta (da 220,00 euro a 880,00 euro) e viene disposta la sospensione della patente da quindici a trenta giorni; chi va oltre il limite da 40 km/h fino a 60 km/h rischia una sanzione pecuniaria da 543,00 euro a 2.170,00 euro, la decurtazione di sei punti dalla patente e la sospensione della patente da uno a tre mesi;

rischia una sanzione pecuniaria da 543,00 euro a 2.170,00 euro, la decurtazione di sei punti dalla patente e la sospensione della patente da uno a tre mesi; lo sforamento del limite di oltre 60 km/h è punito con una multa da 845,00 euro a 3.382,00 euro, la decurtazione di dieci punti dalla patente e la sospensione della patente da sei a dodici mesi.

È fondamentale rispettare i limiti di velocità per la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Le sanzioni, infatti, possono essere molto elevate e avere conseguenze significative come la sospensione della patente e la perdita di punti.