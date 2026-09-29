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123RF 950 kg di pacchi sul tetto di una Renault Mégane

Con 950 kg di pacchi sul tetto della sua Renault Mégane, un conducente ha completamente ignorato le basilari norme del Codice della Strada. La polizia ha notato la vettura con un carico merci ammassato sul tetto, naturalmente senza un portapacchi omologato. Il sovraccarico record superava di oltre 10 volte il limite consentito dalla struttura dell’auto, in grado di trasportare un massimo di 80 kg.

Gli agenti hanno fermato la Renault Mégane sull’autostrada A7, vicino a Orange, nel dipartimento del Vaucluse. Solo per miracolo l’automobilista non ha fatto un incidente. L’uomo al volante ha ricevuto una multa di 90 euro e ha dovuto chiedere l’assistenza per scaricare parte della merce, al fine di poter proseguire il viaggio in sicurezza. Gli occupanti del veicolo hanno quindi dovuto contattare dei parenti che sono arrivati sul posto per ritirare parte dei bagagli al fine di ridurre il carico a un livello più ragionevole.

Pila di pacchi

Con meticolosa preparazione la vettura era stata caricata più di un veicolo commerciale. Come riportato dal sito web Enchère Auto, gli occupanti a bordo della Renault provenivano dalla Tunisia ed erano diretti verso il dipartimento della Loira. Il tetto della Mégane trasbordante di bagagli ha attirato l’attenzione degli agenti.

La merce, sebbene fosse stata impilata sul tetto, non era stata fissata a un portapacchi tradizionale. La polizia ha calcolato 950 kg di merci ammassate solo sul tettuccio, quasi una tonnellata per una avventura in autostrada che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. I passeggeri hanno sottovalutato il rischio di deformazione della carrozzeria e di cedimento del sistema di fissaggio del carico.

Oltre alla parte superiore della Mégane, i bagagli erano accatastati anche all’interno dell’abitacolo. In base ai dati forniti dalla Casa francese, una Mégane recente è progettata per supportare un carico massimo di 80 kg sul tetto, portapacchi omologato incluso. A causa di un baricentro notevolmente stravolto per il peso, la guida sarà risultata pericolosamente sbilanciata. Un portapacchi tradizionale distribuisce il carico in modo uniforme e fornisce un livello minimo di supporto tecnico al guidatore.

Maneggevolezza compromessa

Bisogna evitare di sovraccaricare troppo un veicolo perché risulta difficile guidarlo in caso di manovre improvvise, come sterzate brusche o rapidi cambi di corsia. Con un forte rollio in curva aumenta il rischio di perdita di aderenza, senza considerare i tempi di frenata dilatati a causa di un peso eccessivo. Le sospensioni, gli pneumatici e gli impianti frenanti non sono progettati per sopportare un carico simile in modo continuativo.

Una cattiva distribuzione dei pesi può causare dei danni meccanici e avarie improvvise, come lo scoppio di una mescola o la rottura di alcuni elementi di fissaggio. Il Codice della Strada transalpino fa riferimento al peso totale massimo autorizzato (PTAC), inclusi passeggeri e bagagli, indicato sul libretto di circolazione di ciascun veicolo.

Se viene superata la massa massima autorizzata (MAM), gli agenti possono sequestrare il veicolo, richiederne lo scarico parziale ed emettere una multa al conducente. L’importo della sanzione varia a seconda dell’entità del superamento del limite. In questi casi l’assicuratore può anche rifiutarsi di risarcire i danni se il veicolo è guidato in condizioni non conformi.

In caso di trasporto di numerosi bagagli la cosa migliore è noleggiare un veicolo commerciale o montare un rimorchio omologato. Per chi ha bisogno di traslocare e trasportare grandi quantità di merci, il noleggio occasionale di un furgoncino rappresenta la soluzione più sicura, soprattutto sulle lunghe distanze.